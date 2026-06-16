Racewicz odsłoniła brzuch, Tadla wskoczyła w połyskujące dresy, ale to dawna gwiazda "Klanu" przyciągała spojrzenia

tyle zarabiaja gwiazdy

Dziennikarze zamienili mikrofony na patelnie

W Villi Foksal odbyła się już 12. edycja Charytatywnych Zawodów Kulinarnych Dziennikarzy-Gwiazd. Wydarzenie przyciągnęło znane twarze świata mediów, które na jeden wieczór zamieniły mikrofony i kamery na fartuchy, noże oraz patelnie. Tegorocznym motywem przewodnim były polskie produkty, a uczestnicy musieli przygotować przystawkę z serem Lazur oraz danie główne z antrykotu. PAtelnie i noże w swoje dłonie chwycili:

W drużynie numer jeden: Robert El Gendy, Agnieszka Kołodziejska, Beata Tadla.

W drużynie numer dwa: Mateusz Szymkowiak, Kamila Biedrzycka, Maja Wójcikowska.

W drużynie numer trzy: Piotr Jędrzejek, Dominika Komarnicka, Michalina Czepita.

W drużynie numer cztery: Marek Smółka, Milena Rostkowska-Galant, Marta Budzyńska.

W drużynie numer pięć: Bartek Cebeńko, Justyna Śliwowska-Mróz, Marta Abramczyk.

W drużynie numer sześć: Artur Molęda, Łukasz Smardzewski, Radek Mróz.

Gospodarzem wieczoru był Mirosław Ridel, a muzyczną gwiazdą Krzysztof Antkowiak.

Na ściance mistrostw nie zabrakło ciekawych stylizacji

Zanim jednak rozpoczęła się kulinarna rywalizacja, gwiazdy chętnie pozowały fotoreporterom. Uwagę zdcydowanie zwracała Joanna Racewicz, która pojawiła się w czarnym ażurowym komplecie składającym się z hiszpańskiego topu i szerokich spodni. Całość uzupełniła efektowną złotą biżuterią i dużą kopertówką. Naturalnie i z klasą prezentowała się Beata Naruszewicz. Aktorka postawiła na białe spodnie oraz półprzezroczystą granatową bluzkę z delikatnym wzorem. Stylizację dopełniła elegancką kopertówką, stawiając na ponadczasową prostotę, ale i element mocno przyciągający wzrok. Jej przezroczysta bluzka i wyraźnie przebijająca spod niej bielizna nie pozostawiały nikogo obojętnym.

Zupełnie inny klimat wybrała Maria Sadowska. Piosenkarka i reżyserka pojawiła się w beżowym zestawie złożonym z krótkiej sukienki, długiego trencza oraz wysokich sandałów z efektownymi paskami. Całość uzupełniła niewielką torebką w karmelowym kolorze. Na wydarzeniu nie zabrakło także Beaty Tadli, która pozowała w towarzystwie partnera. Dziennikarka postawiła na luźną białą koszulę i błyszczące spodnie z charakterystycznymi sportowymi lampasami. Komfort połączyła z elegancją, udowadniając, że mniej czasem znaczy więcej.

Charytatywne Zawody Kulinarne Dziennikarzy-Gwiazd wspierają ważne inicjatywy

Tego wieczoru moda była jednak tylko dodatkiem do głównej idei wydarzenia. Charytatywne Zawody Kulinarne Dziennikarzy-Gwiazd od lat wspierają ważne inicjatywy społeczne. W tym roku organizatorzy ponownie zaangażowali się we wsparcie Fundacji "Dwie Głowy" oraz kampanii edukacyjnej "Twoje Tak Ma Moc", promującej ideę transplantacji narządów. Dzięki takim inicjatywom świat mediów pokazuje, że potrafi działać razem nie tylko w pogoni za newsem, ale także dla dobra innych.