Ministra kultury w eleganckiej stylizacji na premierze filmu "Ojczyzna"

Film „Ojczyzna” to pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawła Pawlikowskiego od czasu „Zimnej wojny”, która w 2018 r. zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię. Scenariusz reżyser współtworzył z Henkiem Handloegtenem. Film porusza temat relacji niemieckiego pisarza (w tej roli Hanns Zischler) z jego córką Eriką (Sandra Hüller) i synem Klausem (August Diehl). Akcja rozgrywa się w 1949 r., w trakcie podróży z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru, w którą Mann wyrusza z Eriką.

Na uroczystej premierze pojawiła się plejada gwiazd: Joanna Kulig, Borys Szyc z żoną Justyną Nagłowską, Magdalena Cielecka, Katarzyna Warnke, Weronika Rosati, Agata Kulesza, Krzysztof Zanussi, Grażyna Torbicka, Maciej Musiałkowski, Ralph Kamiński, Allan Starski i Wiesława Starska, Jan Holoubek, Małgorzata Bela, Mela Koteluk. Obecne były też osoby ze świata polityki, czyli ministra kultury Marta Cienkowska, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ministra kultury postawiła na bardzo ciekawą stylizację. Miała na sobie klasyczny czarny garnitur: czyli krótszą marynarkę i spodnie z szerokimi nogawkami, ale to ozdoby przy kołnierzu marynarki skradły show! Były to ozdoby z żakardowej koronki. Całość uzupełniła mocną biżuterią: złotymi kolczykami i nausznicami, które często nosi.

Małgorzata Kidawa-Błońska również wybrała czerń, ale w połączeniu z bielą. Również miała na sobie garnitury, a stylizację w jej przypadku uzupełniała czarna torebka i przyciągająca uwagę broszka w kształcenie kwiatu. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski postawił na męską klasykę: ciemny garnitur, białą koszulę i granatowy krawat w bordowe paski.

ZDJĘCIA Z UROCZYSTEJ PREMIERY W GALERII: