Ministra kultury w eleganckiej stylizacji na premierze filmu "Ojczyzna"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-16 9:02

W Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu „Ojczyzna”, filmu laureata Oscara, Pawła Pawlikowskiego. Premiera ściągnęła wiele gwiazd, ale też ludzi ze świata polityki. Wśród gości wydarzenia znaleźli się: ministra kultury Marta Cienkowska, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Film „Ojczyzna” to pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawła Pawlikowskiego od czasu „Zimnej wojny”, która w 2018 r. zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię. Scenariusz reżyser współtworzył z Henkiem Handloegtenem. Film porusza temat relacji niemieckiego pisarza (w tej roli Hanns Zischler) z jego córką Eriką (Sandra Hüller) i synem Klausem (August Diehl). Akcja rozgrywa się w 1949 r., w trakcie podróży z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru, w którą Mann wyrusza z Eriką.

Na uroczystej premierze pojawiła się plejada gwiazd: Joanna Kulig, Borys Szyc z żoną Justyną Nagłowską, Magdalena Cielecka, Katarzyna Warnke, Weronika Rosati, Agata Kulesza, Krzysztof Zanussi, Grażyna Torbicka, Maciej Musiałkowski, Ralph Kamiński, Allan Starski i Wiesława Starska, Jan Holoubek, Małgorzata Bela, Mela Koteluk. Obecne były też osoby ze świata polityki, czyli ministra kultury Marta Cienkowska, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. 

Ministra kultury postawiła na bardzo ciekawą stylizację. Miała na sobie klasyczny czarny garnitur: czyli krótszą marynarkę i spodnie z szerokimi nogawkami, ale to ozdoby przy kołnierzu marynarki skradły show! Były to ozdoby z żakardowej koronki. Całość uzupełniła mocną biżuterią: złotymi kolczykami i nausznicami, które często nosi. 

Małgorzata Kidawa-Błońska również wybrała czerń, ale w połączeniu z bielą. Również miała na sobie garnitury, a stylizację w jej przypadku uzupełniała czarna torebka i przyciągająca uwagę broszka w kształcenie kwiatu. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski postawił na męską klasykę: ciemny garnitur, białą koszulę i granatowy krawat w bordowe paski. 

ZDJĘCIA Z UROCZYSTEJ PREMIERY W GALERII:

Ministra kultury zachwyciła elegancją na premierze filmu Ojczyzna
Galeria zdjęć 29
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Marta Cienkowska
MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA