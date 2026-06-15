Plejada gwiazd i Rafał Trzaskowski na pokazie filmu Pawła Pawlikowskiego. Królowała prosta elegancja [ZDJĘCIA]

Film "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego i polskie gwiazdy na premierze w stolicy

"Ojczyzna", czyli dzieło, które wcześniej zachwyciło krytyków i publiczność w Cannes, wreszcie zmierza do szerokiej dystrybucji w naszym kraju. Uroczysty pokaz w stolicy zgromadził niemal całą ekipę twórców. Na ściance brylował reżyser Paweł Pawlikowski, doceniany na świecie za "Idę" i "Zimną wojnę", a także operator Łukasz Żal, producentka Ewa Puszczyńska oraz odpowiadający za scenografię Marcel Sławiński i Katarzyna Sobańska. Przed fotoreporterami zaprezentowali się również charakteryzator Waldemar Pokromski, twórca montażu Piotr Wójcik oraz odpowiedzialna za projekty kostiumów Aleksandra Staszko. Oczywiście nie mogło zabraknąć w tym gronie Joanny Kulig, która w tej wyczekiwanej międzynarodowej koprodukcji zaliczyła specjalny występ.

Poza ekipą twórczą i zagranicznymi gośćmi z głównej obsady - Sandrą Hüller oraz Hannsem Zischlerem - na ściance pozowali znani przedstawiciele polskiego show-biznesu. Szeroko uśmiechali się do obiektywów między innymi Agata Kulesza, Borys Szyc, Magdalena Cielecka, Katarzyna Warnke i Weronika Rosati. Na uroczystym pokazie pojawili się także Maciej Musiałowski, Jan Holoubek oraz Ralph Kaminski, a wśród zaproszonych i ważnych gości wyróżniał się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Poszczególne kreacje wszystkich uczestników z czerwonego dywanu można z łatwością obejrzeć w poniższej galerii.

35

Kiedy "Ojczyzna" trafi do polskich kin i o czym opowiada nowa produkcja?

Główna oś fabularna filmu opiera się na złożonej relacji łączącej wybitnego laureata literackiej Nagrody Nobla, Thomasa Manna, w którego wcielił się Hanns Zischler, z jego córką Eriką – znaną pisarką i aktorką graną przez Sandrę Hüller. Akcja obrazu została osadzona w najbardziej napiętym okresie zimnej wojny. Kluczowe postaci wyruszają w niezwykle trudną i wyczerpującą emocjonalnie podróż mrocznym czarnym Buickiem przez powojenne zgliszcza. Ich nietypowa trasa prowadzi ze stacjonującego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru. Dla utytułowanego noblisty to historyczny powrót na terytorium ojczyzny po raz pierwszy od niezwykle dramatycznej decyzji o politycznej emigracji do Stanów Zjednoczonych. Szersza widownia będzie mogła obejrzeć ten obraz w kinach od 19 czerwca.

PRZECZYTAJ TEŻ: Helena Englert skarży się na zarobki aktorów. Za rolę dostaje mniej niż za rolkę na Instagramie

Sandra Hüller i Hanns Zischler, czyli zagraniczni odtwórcy głównych ról w filmie "Ojczyzna"

Imponujący projekt został zrealizowany połączonymi siłami kinematografii polskiej, francuskiej, włoskiej i niemieckiej. Największą gwiazdą międzynarodowej obsady jest nominowana do Oscara Sandra Hüller, którą doskonale kojarzymy z takich filmowych przebojów jak "Anatomia upadku", "Projekt Hail Mary" oraz doceniona "Strefa interesów". Niemiecka aktorka zyskała potężny rozgłos dzięki wybitnej kreacji w komediodramacie "Toni Erdmann" w reżyserii Maren Ede. Krytycy nieustannie zachwycają się jej potężnym warsztatem oraz niesamowitą energią, a znakomite kreacje w dziełach Justine Triet i Johnatana Glazera trwale umocniły jej czołową pozycję na europejskim rynku filmowym. Bieżący rok jest dla niej wręcz rekordowo pracowity, ponieważ aktorka uczestniczy w aż czterech dużych projektach. Zaledwie w lutym odebrała prestiżowego Srebrnego Niedźwiedzia na berlińskim festiwalu za udział w dramacie "Rose", potem zagrała u boku Ryana Goslinga w głośnym "Projekcie Hail Mary", a niebawem zaprezentuje swój wielki talent komediowy w najnowszym tytule w reżyserii Alejandro G. Inarritu pod nazwą "Digger".

Drugim fundamentalnym filarem obsady jest wyśmienity Hanns Zischler, bez wątpienia zaliczany do grona najwybitniejszych niemieckich artystów naszych czasów. W jego imponującym, trwającym od dekad dorobku znajduje się przeszło dwieście produkcji fabularnych i projektów telewizyjnych. W trakcie tej bogatej kariery aktor miał wyjątkową okazję współpracować z prawdziwymi legendami kina, grając u Wima Wendersa, Jeana-Luca Godarda oraz Stevena Spielberga. Jakby tego było mało, gwiazdor świetnie odnajduje się także w przestrzeni literackiej i uchodzi za jednego z najbardziej cenionych znawców twórczości i życiorysu Thomasa Manna.

PRZECZYTAJ TEŻ: Roksana Węgiel szczerze o Marinie i Wojtku Szczęsnych. Są dla niej wzorem małżeństwa