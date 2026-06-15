Schreiber wychwala prezydenta pod niebiosa. „Zazdroszczą Nawrockiemu”

- Marianna Schreiber wywołała polityczną burzę, komentując wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA na 80. urodzinach Donalda Trumpa.
- W swoim nagraniu otwarcie zarzuciła rządowi Donalda Tuska "zazdrość" z powodu braku zaproszenia i podkreśliła mocną pozycję byłego prezydenta USA.
- Odkryj, dlaczego Marianna Schreiber nazwała Trumpa „najsilniejszym przywódcą świata” i jak oceniła znaczenie tej wizyty dla Polski!
Marianna Schreiber opublikowała nagranie poświęcone wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Polski uczestniczył w wydarzeniach związanych z 80. urodzinami Donalda Trumpa, w tym w gali UFC zorganizowanej na terenie Białego Domu.
Schreiber przedstawiła wyjazd Nawrockiego jako dowód na mocne relacje polsko-amerykańskie. Jednocześnie ostro oceniła reakcje polityków związanych z rządem Donalda Tuska.
Schreiber o rządzie Tuska: „Pewnie z zazdrości”
W swoim materiale Marianna Schreiber stwierdziła, że obecność polskiego prezydenta na uroczystościach wywołała niezadowolenie po stronie rządzących.
– Na te urodziny właśnie poleciał reprezentować Polskę prezydent Karol Nawrocki – powiedziała.
Następnie zasugerowała, że krytyka wizyty nie musi wynikać wyłącznie z oceny jej dyplomatycznego znaczenia.
– Oczywiście rząd Donalda Tuska miał o to wielkie wyrzuty i pretensje. Pewnie z zazdrości, że to nie oni zostali tam zaproszeni – oceniła Schreiber.
Nie wskazała jednak w nagraniu konkretnych wypowiedzi członków rządu, które miałyby potwierdzać tę tezę. Jej komentarz miał charakter jednoznacznie polityczny i uderzał w przeciwników Karola Nawrockiego.
„Zobaczcie państwo porównanie”
Schreiber zachęciła odbiorców, aby zestawili obecną pozycję Polski w relacjach z Waszyngtonem z sytuacją sprzed kilku lat.
– Zobaczcie państwo porównanie, jak było jeszcze kilka lat temu, w tym samym miesiącu, pod innymi rządami, jak jest dzisiaj – mówiła.
Nie rozwinęła szczegółowo tego porównania, ale z całego nagrania wynikało, że udział Nawrockiego w wydarzeniu u boku Trumpa ocenia jako sukces polskiej dyplomacji i potwierdzenie dostępu prezydenta do amerykańskiego przywódcy.
Marianna Schreiber zachwycona siłą Trumpa
Ważnym punktem nagrania była gala UFC przy Białym Domu. Schreiber zwróciła uwagę na widowiskową oprawę wydarzenia i wykorzystała ją jako argument w ocenie politycznej siły Donalda Trumpa.
– Podczas urodzin przy Białym Domu odbyła się gala UFC – przypomniała.
– Ta uroczystość oraz wiele innych działań prezydenta Donalda Trumpa pokazują tylko, że jest on najsilniejszym przywódcą świata – stwierdziła Marianna Schreiber.
Ocena ta jest opinią autorki nagrania. Schreiber nie odwołała się do badań ani konkretnych zestawień dotyczących wpływu poszczególnych światowych liderów.
Nawrocki i Trump rozmawiali podczas gali
Karol Nawrocki znalazł się wśród zaproszonych gości wydarzenia organizowanego z okazji jubileuszu Stanów Zjednoczonych i urodzin Donalda Trumpa. Podczas gali kamery zarejestrowały również krótką rozmowę obu prezydentów.
Wizyta była komentowana zarówno przez zwolenników Nawrockiego, którzy przedstawiali ją jako sukces w relacjach z USA, jak i jego krytyków, zwracających uwagę na nieformalny charakter wydarzenia. Marianna Schreiber jednoznacznie stanęła po stronie prezydenta i uznała ataki na jego wyjazd za motywowane