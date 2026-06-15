Schreiber wychwala prezydenta pod niebiosa. „Zazdroszczą Nawrockiemu”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-06-15 14:09

Marianna Schreiber skomentowała na platformie X wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych i jego udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Jej zdaniem krytyczne reakcje ze strony obozu rządzącego mogły wynikać z zazdrości o zaproszenie dla prezydenta Polski. Padły też mocne słowa o pozycji amerykańskiego przywódcy.

Marianna Schreiber
Autor: AKPA
  • Marianna Schreiber wywołała polityczną burzę, komentując wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA na 80. urodzinach Donalda Trumpa.
  • W swoim nagraniu otwarcie zarzuciła rządowi Donalda Tuska "zazdrość" z powodu braku zaproszenia i podkreśliła mocną pozycję byłego prezydenta USA.
  • Odkryj, dlaczego Marianna Schreiber nazwała Trumpa „najsilniejszym przywódcą świata” i jak oceniła znaczenie tej wizyty dla Polski!

Marianna Schreiber opublikowała nagranie poświęcone wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Polski uczestniczył w wydarzeniach związanych z 80. urodzinami Donalda Trumpa, w tym w gali UFC zorganizowanej na terenie Białego Domu.

Schreiber przedstawiła wyjazd Nawrockiego jako dowód na mocne relacje polsko-amerykańskie. Jednocześnie ostro oceniła reakcje polityków związanych z rządem Donalda Tuska.

Schreiber o rządzie Tuska: „Pewnie z zazdrości”

W swoim materiale Marianna Schreiber stwierdziła, że obecność polskiego prezydenta na uroczystościach wywołała niezadowolenie po stronie rządzących.

– Na te urodziny właśnie poleciał reprezentować Polskę prezydent Karol Nawrocki – powiedziała.

Następnie zasugerowała, że krytyka wizyty nie musi wynikać wyłącznie z oceny jej dyplomatycznego znaczenia.

– Oczywiście rząd Donalda Tuska miał o to wielkie wyrzuty i pretensje. Pewnie z zazdrości, że to nie oni zostali tam zaproszeni – oceniła Schreiber.

Nie wskazała jednak w nagraniu konkretnych wypowiedzi członków rządu, które miałyby potwierdzać tę tezę. Jej komentarz miał charakter jednoznacznie polityczny i uderzał w przeciwników Karola Nawrockiego.

„Zobaczcie państwo porównanie”

Schreiber zachęciła odbiorców, aby zestawili obecną pozycję Polski w relacjach z Waszyngtonem z sytuacją sprzed kilku lat.

– Zobaczcie państwo porównanie, jak było jeszcze kilka lat temu, w tym samym miesiącu, pod innymi rządami, jak jest dzisiaj – mówiła.

Nie rozwinęła szczegółowo tego porównania, ale z całego nagrania wynikało, że udział Nawrockiego w wydarzeniu u boku Trumpa ocenia jako sukces polskiej dyplomacji i potwierdzenie dostępu prezydenta do amerykańskiego przywódcy.

Marianna Schreiber zachwycona siłą Trumpa

Ważnym punktem nagrania była gala UFC przy Białym Domu. Schreiber zwróciła uwagę na widowiskową oprawę wydarzenia i wykorzystała ją jako argument w ocenie politycznej siły Donalda Trumpa.

– Podczas urodzin przy Białym Domu odbyła się gala UFC – przypomniała.

– Ta uroczystość oraz wiele innych działań prezydenta Donalda Trumpa pokazują tylko, że jest on najsilniejszym przywódcą świata – stwierdziła Marianna Schreiber.

Ocena ta jest opinią autorki nagrania. Schreiber nie odwołała się do badań ani konkretnych zestawień dotyczących wpływu poszczególnych światowych liderów.

Nawrocki i Trump rozmawiali podczas gali

Karol Nawrocki znalazł się wśród zaproszonych gości wydarzenia organizowanego z okazji jubileuszu Stanów Zjednoczonych i urodzin Donalda Trumpa. Podczas gali kamery zarejestrowały również krótką rozmowę obu prezydentów.

Wizyta była komentowana zarówno przez zwolenników Nawrockiego, którzy przedstawiali ją jako sukces w relacjach z USA, jak i jego krytyków, zwracających uwagę na nieformalny charakter wydarzenia. Marianna Schreiber jednoznacznie stanęła po stronie prezydenta i uznała ataki na jego wyjazd za motywowane

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KAROL NAWROCKI
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