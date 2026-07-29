Spiżowa rocznica ślubu Marty Kaczyńskiej. 8 lat temu powiedziała "tak" po raz trzeci [ZDJĘCIA ZE ŚLUBU]

Młode małżeństwo i szybki rozwód

Marta Kaczyńska miała na swojej uczuciowej drodze sporo zawirowań. Pierwszy ślub brała jako bardzo młoda dziewczyna, będąc jeszcze na studiach. Jej pierwszym mężem był Piotr Smuniewski. Niedługo po ślubie na świat przyszła jej pierwsza córka - Ewa. Niestety, ta miłość nie przetrwała, a małżeństwo zakończyło się rozwodem. Kaczyńska tak po latach mówiła w wywiadzie o tej relacji: - Wtedy mi się wydawało, że to ten właściwy moment. Ten etap mojego życia uważam za doświadczenie, które było mi potrzebne do tego, by teraz, mając prawie 30 lat, być w tym miejscu, w jakim się znajduję - wyznała w rozmowie z magazynem "Viva".

Drugie małżeństwo z kolegą z branży

Kolejnym mężem Kaczyńskiej został Marcin, kolega po fachu. Ślub odbył się w 2007 roku. Jednak i to małżeństwo nie przetrwało, do rozwodu doszło w 2016 roku. Gdy już wydawało się, że nic więcej się w jej życiu nie wydarzy, nagle na drodze Kaczyńskiej stanął przystojny biznesmen Piotr Zieliński.

Ślub w stolicy i obecność prezesa PiS

Bratanica prezesa PiS poślubiła Piotra 28 lipca 2018 roku w Warszawie. To była piękna i upalna sobota. Organizacja uroczystości w stolicy być może była wówczas podyktowana tym, że Jarosław Kaczyński był wtedy po zabiegu kolana i poruszał się o kuli, dlatego dotarcie na uroczystość w Warszawie było wówczas mniej dla niego męczące.

Wesele odbyło się w jednej z warszawskich restauracji, a konkretnie lokalu na Saskiej Kępie. Niedługo po ślubie małżonkowie doczekali się syna. Stanisław przyszedł na świat w sierpniu.