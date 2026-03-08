„To nie ja postąpiłam nie fair”. Historia pierwszego małżeństwa Marty Kaczyńskiej

Pierwsze małżeństwo Marty Kaczyńskiej, córki Lecha Kaczyńskiego, z Piotrem Smuniewskim zakończyło się burzliwym rozwodem.

Marta Kaczyńska wyznała, że to nie ona postąpiła "nie fair", a jej ojciec, prezydent Lech Kaczyński, początkowo sprzeciwiał się rozwodowi.

Sprawa skomplikowała się, gdy Marta Kaczyńska wniosła o zaprzeczenie ojcostwa Smuniewskiego wobec ich córki Ewy.

Kim jest Piotr Smuniewski, pierwszy mąż Marty Kaczyńskiej?

Zanim Marta Kaczyńska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Polsce, wiodła życie z dala od medialnego zgiełku. To właśnie na studiach prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim poznała Piotra Smuniewskiego. Para pobrała się w 2002 roku, a rok później, w 2003 roku, na świat przyszła ich córka Ewa. W tamtym okresie Smuniewski towarzyszył żonie i jej rodzinie w ważnych momentach, w tym podczas zwycięskiego wieczoru wyborczego Lecha Kaczyńskiego w 2005 roku. Zdjęcia z tamtego dnia pokazują młodą, pozornie szczęśliwą rodzinę u boku przyszłego prezydenta. Nikt nie spodziewał się, że ten obraz wkrótce legnie w gruzach.

Związek nie przetrwał próby czasu. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2007 roku, a jego kulisy przez długi czas pozostawały tematem domysłów. Dopiero po latach Marta Kaczyńska zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy.

Burzliwy rozwód i słowa, które zapadły w pamięć

Przełom nastąpił w 2010 roku, kilka miesięcy po katastrofie smoleńskiej, gdy Marta Kaczyńska udzieliła głośnego wywiadu dla magazynu „Viva!”. To właśnie wtedy padły słowa, które do dziś są cytowane w kontekście jej pierwszego związku. Zapytana o rozstanie z Piotrem Smuniewskim, stwierdziła jednoznacznie:

"To nie ja byłam osobą, która postąpiła nie fair".

Ta krótka, ale dosadna wypowiedź sugerowała, że to ona czuła się pokrzywdzona w tej relacji i że przyczyny rozpadu małżeństwa leżały po stronie jej męża. Dodała również, że niechętnie wraca do tamtego okresu, określając go jako „niedobry”, ale jednocześnie potrzebny z perspektywy czasu.

Rola Lecha Kaczyńskiego. „Tata martwił się o mnie”

Szczególnie interesujący w tej historii jest wątek ojca Marty, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak wyznała w wywiadzie, jej decyzja o rozwodzie spotkała się z jego początkowym sprzeciwem.

Tradycyjne wartości: Lech Kaczyński, jako osoba głęboko przywiązana do tradycyjnych wartości, uważał, że rodzina jest fundamentem, którego nie należy burzyć.

Troska o córkę: Jego reakcja wynikała z troski i faktu, że nie znał wszystkich szczegółów sytuacji. „Tata, który nie znał całej prawdy, martwił się o mnie” – wyjaśniała Kaczyńska.

Postawienie na swoim: Mimo dezaprobaty ojca, Marta Kaczyńska podjęła autonomiczną decyzję. Postanowiła zamieszkać sama z córką Ewą, nie zgadzając się z argumentami ojca, co świadczyło o jej ogromnej determinacji w trudnej sytuacji życiowej.

Nowa miłość i kontrowersje wokół ojcostwa

Życie szybko napisało dla Marty Kaczyńskiej nowy scenariusz. Krótko po rozstaniu ze Smuniewskim w jej życiu pojawił się kolega ze studiów, Marcin Dubieniecki. Jak sama przyznała, było to „niesamowite zakochanie”, które sprawiło, że wszystko trafiło na właściwe miejsce. Para wzięła ślub i doczekała się córki, Martyny.

Jednak przeszłość nie dawała o sobie zapomnieć. Sprawa skomplikowała się, gdy Piotr Smuniewski zaczął domagać się uregulowania kontaktów z córką Ewą. W odpowiedzi, jak donosiły media w 2007 roku, Marta Kaczyńska skierowała do prokuratury wniosek o wystąpienie do sądu z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa Piotra Smuniewskiego wobec jej starszej córki. Był to ostateczny dowód na to, jak głęboki i skomplikowany był konflikt między byłymi małżonkami. Ostatecznie Ewa, dziś już dorosła kobieta, nosi nazwisko Dubienieckiego.

Co dziś robi Piotr Smuniewski? Dalsze losy pierwszego męża Marty Kaczyńskiej

Po głośnym rozwodzie i medialnej burzy, Piotr Smuniewski całkowicie wycofał się z życia publicznego. W przeciwieństwie do swojej byłej żony i jej kolejnych partnerów, konsekwentnie unika rozgłosu i chroni swoją prywatność. Z dostępnych informacji wynika, że obrał zupełnie inną ścieżkę kariery. Obecnie, według doniesień prasowych, pracuje jako doradca klienta w jednym z czołowych banków. Jego historia pokazuje, jak losy osób związanych niegdyś z czołówką polskiej polityki mogą potoczyć się w zupełnie nieoczekiwanych kierunkach, z dala od świateł fleszy.

