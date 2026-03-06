Tak choroba zmieniła Andrzeja Morozowskiego. Widać to od razu

Andrzej Morozowski to jeden z najbardziej znanych dziennikarzy TVN24. Od lat jest gospodarzem programu publicystycznego "Tak jest", w którym gości obserwatorów i uczestników życia politycznego oraz społecznego. Program jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, ale w ostatnich miesiącach Morozowski go nie prowadził. Teraz już wiadomo, jaka była przyczyna jego nieobecności. Andrzej Morozowski pierwszy raz po długiej przerwie pojawił się na antenie TVN24 w "Tak jest". Już w pierwszych słowach wyjaśnił, dlaczego go nie było:

Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu, nie w pełnym wymiarze, ale będę się starał spotykać z państwem jak najczęściej. I wszystkim, którzy mi kibicowali bardzo dziękuję - powiedział na samym początku programu.

Faktycznie, patrząc na dziennikarza widać, że zmagał się z chorobą. Zawsze był szczupły, ale teraz da się zauważyć, że mocno schudł. Wystarczy wspomnieć jego dawne zdjęcia, by zauważyć różnicę w wyglądzie. Niżej znajdziecie galerię zdjęć, która jasno to obrazuje.

Kim jest Andrzej Morozowski? Wraz z Sekielskim wstrząsnęli polską polityką

Andrzej Morozowski to ceniony dziennikarz radiowy i telewizyjny, który zawodowo związany był m.in. z TVN24 i Radiem Zet. Co ciekawe ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, jednak wybrał ścieżkę medialną. W latach 1990–2000 pracował w Radiu Zet, ale w tym czasie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym "Teleexpressu". Od 2001 związany z TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący takie programy jak: "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24", "Kuluary", "Rozmowa bardzo polityczna", oraz "Tak jest".

Swego czasu mocno współpracował z innym dziennikarzem, Tomaszem Sekielskim. W latach 2005–2010 prowadzili oni autorski program "Teraz my!" w TVN. To właśnie tam wyszła na jaw afera, która wstrząsnęła polską polityką. W 2006 przy współpracy z posłanką Samoobrony Renatą Beger dzienniakrze za pomocą ukrytej kamery nagrali jej rozmowy z politykami PiS, co zapoczątkowało tzw. aferę taśmową.

Morozowski to także autor książek, który ma na swoim koncie liczne dziennikarskie wyróżnienia, a w tym: Wiktor 2005, Nagroda im. Andrzeja Woyciechowskiego czy też Telekamery.

28