Marta Nawrocka z ważnymi słowami skierowanymi do Polek. Jej strój nie był przypadkiem

Marta Nawrocka tuż przed Dniem Kobiet wzięła udział w konferencji pod hasłem „Polka XXI”. Miała też okazje skierować kilka słów do zgromadzonych. W swoim wystąpieniu pierwsza dama podkreśliła, jak bardzo ważna jest odwaga kobiet, rozumiana także jako ta w codziennym życiu. Już na wstępnie podkreśliła, że konferencja została zorganizowana w szczególnym miejscu, czyli Reducie Banku Polskiego, która była świadkiem tragicznych wydarzeń z historii Warszawy. Jak podkreśliła, w życiu każdej kobiety przychodzi moment w którym musi się ona zdecydować, czy będzie żyła tak jak oczekują inni, czy tak jak podpowiada jej odwaga, intuicja i wartości.

Chciałabym dzisiaj mówić o odwadze, która nie zawsze jest głośna, która nieczęsto pojawia się na pierwszych stronach gazet, ale to ona właśnie buduje nasze życie, dzisiejszy świat. Często mówi nam bardzo dużo o wolności, ale rzadziej o tym skąd ta wolność się bierze. Rozumiem wartości i właśnie odwaga, tylko wtedy, gdy człowiek ma wartości, wie kim jest, a gdy ma odwagę potrafi tym wartościom pozostać wierny i dopiero wtedy pojawia się ta prawdziwa wolność. Wolność, która nie jest modą, nie jest chwilowym nastrojem, ale wolność która pozwala powiedzieć: "Wiem kim jestem nikogo nie muszę udawać". Odwaga to siła która otwiera drzwi kiedy inni widzą tylko ściany to siła która pozwala pozostać sobą kiedy mierzymy się z krytyką hejtem czy z niezrozumieniem. Prawdziwa odwaga nie polega na tym, by krzyczeć jak najgłośniej, prawdziwa odwaga to pomagać drugiemu człowiekowi wtedy, gdy inni odwracają wzrok. To odwaga, by rozmawiać nawet z tymi, którzy z nami się nie zgadzają, to odwaga, by nie odpowiadać nienawiścią na nienawiść. .

Po czym dodała, że zna to z własnego doświadczenia, ponieważ bardzo często w osobistym w życiu podejmowała decyzje, które wymagały odwagi. Kolejny raz nawiązała do tego, że wybrała życia, czyli została mamą w bardzo młodym wieku. Wróciła też do tego, co jeszcze niedawno stanowiło jej codzienność, czyli praca jako funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej:

- Pełniłam służbę, wracałam do domu żyłam zwykłym prywatnym swoim czasem, ale życie stawia nas często w miejscu, którego wcześniej nie planowałyśmy i wtedy pojawia się pytanie: czy zrobić krok w tył czy zrobić krok do przodu - zaznaczyła. Marta Nawrocka przypomniała także czas kampanii wyborczej, w której wpierała męża.

Jak przyznała, to dzięki odwadze i postawie otwartości kobiet, które spotkała na tej drodze, dodawała jej sił. - Polka XXI wieku to kobieta, która potrafi być nowoczesna, która rozumie świat globalnych zmian, ale nie zapomina o wartościach, które są fundamentem najważniejszych spraw: kochającej się rodziny, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za rzeczywistość - podsumowała pierwsza dama.

Strój Nawrockiej przed Dniem Kobiet to nie przypadek. Mocny akcent!

Na konferencji Marta Nawrocka zaprezentowała się w stroju, który z pewnością nie był przypadkowy. Postawiła na stylizację nawiązującej do męskich strojów, czy garniturze z marynarką i... krawatem! Marynarka z ozdobnymi guzikami w kolorze granatowym idealnie współgrała z bordowym krawatem i białą koszulą. Widać, że pierwsza dama chciała postawić mocny akcent swoim strojem. Nawrocka zrezygnowała z mocnej biżuterii, postawiła na delikatne kolczyki, a całość dopełniła prostą fryzurą, czyli kokiem. Swoim wizerunkiem w czasie konferencji przypominała nieco stroje pierwszych feministek. Zobaczcie sami w galerii niżej.