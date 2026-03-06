Marta Nawrocka z ważnymi słowami skierowanymi do Polek. Jej strój nie był przypadkiem

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-03-06 13:01

Podczas konferencji „Polka XXI wieku”, która została zorganizowana w Warszawie pierwsza dama wygłosiła przemówienie. Podkreśliła, jak ważna jest kobieca odwaga, którą zdefiniowała jako wierność własnym wartościom i intuicji. Marta Nawrocka zwróciła uwagę, że prawdziwa siła kobiet nie objawia się w głośnym krzyku, lecz w codziennej pracy, wspieraniu innych oraz umiejętności zachowania autentyczności mimo krytyki. Odwołując się do własnych doświadczeń zawodowych i kampanii wyborczej męża, wskazała na niezwykłą determinację Polek łączących rozwój zawodowy z troską o rodzinę.

Marta Nawrocka tuż przed Dniem Kobiet wzięła udział w konferencji pod hasłem „Polka XXI”. Miała też okazje skierować kilka słów do zgromadzonych. W swoim wystąpieniu pierwsza dama podkreśliła, jak bardzo ważna jest odwaga kobiet, rozumiana także jako ta w codziennym życiu. Już na wstępnie podkreśliła, że konferencja została zorganizowana w szczególnym miejscu, czyli Reducie Banku Polskiego, która była świadkiem tragicznych wydarzeń z historii Warszawy. Jak podkreśliła, w życiu każdej kobiety przychodzi moment w którym musi się ona zdecydować, czy będzie żyła tak jak oczekują inni, czy tak jak podpowiada jej odwaga, intuicja i wartości. 

Chciałabym dzisiaj mówić o odwadze, która nie zawsze jest głośna, która nieczęsto pojawia się na pierwszych stronach gazet, ale to ona właśnie buduje nasze życie, dzisiejszy świat. Często mówi nam bardzo dużo o wolności, ale rzadziej o tym skąd ta wolność się bierze. Rozumiem wartości i właśnie odwaga, tylko wtedy, gdy człowiek ma wartości, wie kim jest, a gdy ma odwagę potrafi tym wartościom pozostać wierny i dopiero wtedy pojawia się ta prawdziwa wolność. Wolność, która nie jest modą,  nie jest chwilowym nastrojem, ale wolność która pozwala powiedzieć: "Wiem kim jestem nikogo nie muszę udawać". Odwaga to siła która otwiera drzwi kiedy inni widzą tylko ściany to siła która pozwala pozostać sobą kiedy mierzymy się z krytyką hejtem czy z niezrozumieniem. Prawdziwa odwaga nie polega na tym, by krzyczeć jak najgłośniej, prawdziwa odwaga to pomagać drugiemu człowiekowi wtedy, gdy inni odwracają wzrok. To odwaga, by rozmawiać nawet z tymi, którzy z nami się nie zgadzają, to odwaga, by nie odpowiadać nienawiścią na nienawiść.

Polityka SE Google News

Po czym dodała, że zna to z własnego doświadczenia, ponieważ bardzo często w osobistym w życiu podejmowała decyzje, które wymagały odwagi. Kolejny raz nawiązała do tego, że wybrała życia, czyli została mamą w bardzo młodym wieku. Wróciła też do tego, co jeszcze niedawno stanowiło jej codzienność, czyli praca jako funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej:

- Pełniłam służbę, wracałam do domu żyłam zwykłym prywatnym swoim czasem, ale życie stawia nas często w miejscu, którego wcześniej nie planowałyśmy i wtedy pojawia się pytanie: czy zrobić krok w tył czy zrobić krok do przodu - zaznaczyła. Marta Nawrocka przypomniała także czas kampanii wyborczej, w której wpierała męża.

Jak przyznała, to dzięki odwadze i postawie otwartości kobiet, które spotkała na tej drodze, dodawała jej sił. - Polka XXI wieku to kobieta, która potrafi być nowoczesna, która rozumie świat globalnych zmian, ale nie zapomina o wartościach, które są fundamentem najważniejszych spraw: kochającej się rodziny, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za rzeczywistość - podsumowała pierwsza dama. 

Strój Nawrockiej przed Dniem Kobiet to nie przypadek. Mocny akcent!

Na konferencji Marta Nawrocka zaprezentowała się w stroju, który z pewnością nie był przypadkowy. Postawiła na stylizację nawiązującej do męskich strojów, czy garniturze z marynarką i... krawatem! Marynarka z ozdobnymi guzikami w kolorze granatowym idealnie współgrała z bordowym krawatem i białą koszulą. Widać, że pierwsza dama chciała postawić mocny akcent swoim strojem. Nawrocka zrezygnowała z mocnej biżuterii, postawiła na delikatne kolczyki, a całość dopełniła prostą fryzurą, czyli kokiem. Swoim wizerunkiem w czasie konferencji przypominała nieco stroje pierwszych feministek. Zobaczcie sami w galerii niżej. 

Marta Nawrocka zabrała głos przed Dniem Kobiet. Jej strój nie był przypadkiem
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA