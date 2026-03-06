Olbrychski: Z Wajdą nakręciliśmy więcej filmów niż Mifune z Kurosawą i De Niro ze Scorsesem

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-03-06 8:01

Gdyby Andrzej Wajda żył, świętowałby dziś setne urodziny. W rozmowie z „Super Expressem” wspomina go Daniel Olbrychski – aktor i przyjaciel zmarłego 10 lat temu mistrza, który współtworzył z reżyserem rekordowy duet w historii kina. - Wajda nakręcił 39 filmów fabularnych, a ja zagrałem w trzynastu. Żadna inna para na świecie nie stworzyła więcej – mówi Olbrychski.

  • Daniel Olbrychski wspomina Andrzeja Wajdę w setną rocznicę jego urodzin, podkreślając ich wyjątkową, rekordową współpracę w historii kina.
  • Aktor opowiada, jak spotkanie z Wajdą ukształtowało jego karierę i dlaczego uważa reżysera za kontynuatora największych polskich romantyków.
  • Olbrychski mówi nie tylko o filach - skomentował też obecną sytuację polityczną w naszym kraju.0

„Super Express”: - W Sejmie odbędzie się uroczystość upamiętnienia reżysera, w której pan też oczywiście weźmie udział.

- Daniel Olbrychski: - Jestem bardzo wzruszony, że Włodzimierz Czarzasty, jeszcze zanim został marszałkiem Sejmu – a tylko się tego spodziewał – spotkał się ze mną i zapowiedział, że jeśli obejmie ten urząd, to w setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy zorganizuje w Sejmie uroczyste spotkanie z ludźmi związanymi z Andrzejem. Planował wspaniały dobór gości, takich, których sam Andrzej zaprosiłby na swoje urodziny.

- Kim był dla pana Andrzej Wajda?

- Jeśli mam opowiedzieć, kim dla mnie był Andrzej Wajda, to przychodzi mi do głowy rok 1990, kiedy Andrzej miał prawie 70 lat. Podczas festiwalu w Gdyni otrzymałem z rąk ówczesnego ministra kinematografii, Waldemara Dąbrowskiego, nagrodę. Powiedziałem wtedy przed całą salą, że właściwie wszystko, co udało mi się osiągnąć zawodowo, zawdzięczam pierwszemu spotkaniu z Andrzejem Wajdą przy „Popiołach”. Wszystko później było przyspieszonym następstwem tego spotkania z mistrzem. Powiedziałem też, że wówczas, w wieku 19 lat miałem szczęście spotkać bezpośredniego kontynuatora naszych największych romantycznych poetów: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida, Wyspiańskiego i Żeromskiego.

Sala przyjęła moje słowa w milczeniu, ale obecni wówczas członkowie jury – moi dobrzy znajomi, jak Adam Michnik czy Janusz Głowacki – lekko ze mnie pokpiwali. Głowacki powiedział nawet: „O tak, wymieniłeś Mickiewicza i Słowackiego. Szkoda, że nie dorzuciłeś jeszcze Kopernika”. Po prostu trochę się ze mnie podśmiewali. W mojej obronie stanął ksiądz Tischner, który również zasiadał w jury. Powiedział, że zgadza się ze mną, i dodał, że takie rzeczy nie tylko można, ale należy mówić jeszcze za życia takiej postaci jak Andrzej Wajda.

Kiedy Andrzej Wajda zmarł dziesięć lat temu, następnego dnia w „Gazecie Wyborczej” tenże sam Adam Michnik – mój wieloletni przyjaciel i jedna z najwybitniejszych postaci naszej współczesnej historii – żegnał go dokładnie tymi samymi słowami. Napisał, że odszedł bezpośredni kontynuator naszych największych twórców, na których się kształtowaliśmy. Z tą różnicą, że Andrzej Wajda nie tworzył literatury, lecz ją filmował, a kino jest językiem bardziej uniwersalnym. O ile o Mickiewiczu, Słowackim, Norwidzie czy Wyspiańskim mało kto poza Polakami wie, o Wajdzie wie cały kulturalny świat.

Polacy załamani relacjami prezydenta i premiera. Ekspert: Będzie gorzej

- A pan miał znaczący udział w dziełach tego kontynuatora kontynuatora naszych największych romantycznych poetów.

- Miałem szczęście nakręcić z nim jedną trzecią jego wszystkich filmów. Wajda stworzył 39 filmów fabularnych, a ja zagrałem w trzynastu. Jest to światowy rekord współpracy wybitnego reżysera z aktorem. Żadna inna para na świecie – ani Toshiro Mifune z Kurosawą, ani Mastroianni z Fellinim, ani Liv Ullmann czy Max von Sydow z Bergmanem – nie nakręciła wspólnie tylu filmów. Trochę goni nas znakomita para amerykańska, czyli Martin Scorsese i Robert De Niro, ale to wciąż nie jest liczba dwucyfrowa.

- Scorsese jest wielkim fanem filmów Andrzeja Wajdy.

- Wśród największych twórców filmowych świata, są miłośnicy twórczości Andrzeja. Ingmar Bergman powiedział na przykład, że „Ziemia obiecana” należy do dziesięciu najważniejszych filmów w historii kinematografii. Z kolei Akira Kurosawa, który pod koniec lat 70. otrzymał Oscara (wtedy, gdy nominowana była „Ziemia obiecana”, ale nie wygrała), powiedział, że to wielki błąd Akademii i że to Andrzej Wajda powinien był dostać nagrodę.

- Żyjemy w niespokojnym okresie. Co Wajda myślałby o dzisiejszej Polsce?

- Znałem Andrzeja od mojego 19. roku życia. On kształtował mnie nie tylko artystycznie, ale również intelektualnie i politycznie. Patrzyłby na obecną sytuację tak samo jak strona, której wraz z żoną jesteśmy zwolennikami. Nie miałby nic wspólnego z obecną opozycją oraz z naszym prezydentem, który w tej chwili wypowiada się w sposób – dla Polski i jej bezpieczeństwa – po prostu szalony. Mój Mistrz i Przyjaciel umiał by nazwać głupotę i nikczemność po imieniu!

Polityka SE Google News
Czarzasty zaprosił Olbrychskiego z żoną do ważnej akcji
Galeria zdjęć 12
WOŹNIAK UJAWNIA: Rosja chce wywołać PANIKĘ! Czy grozi nam szok paliwowy? | Express Biedrzyckiej
Sonda
Który z filmów Andrzeja Wajdy lubisz najbardziej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki