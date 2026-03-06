Andrzej Wajda opowiadał... Polskę. I robił to tak, że do dziś boli. Te jego filmy TRZEBA ZNAĆ

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-03-06 7:05

Są reżyserzy, którzy robią kino, żeby się podobać. I jest Andrzej Wajda – człowiek, który robił kino, żebyśmy spojrzeli na siebie bez pudru. Wajda potrafił wbić szpilkę jednym kadrem, rozbroić mit jednym dialogiem, obnażyć zbiorowe złudzenia tak, że bolało. W setną rocznicę jego urodzin wracamy do filmów, które nie starzeją się jak archiwum – tylko jak wyrzut sumienia.

  • Andrzej Wajda był kronikarzem Polski – opowiadał o wojnie, komunizmie, ambicjach i wstydach tak, jakby kamera była świadkiem, a nie dekoracją.
  • Jego filmy często stawały się społeczną rozmową: jednych podnosiły na duchu, innych doprowadzały do szału.
  • Dziś działają jak policzek, bo nie pozwalają uciec w wygodne wersje historii ani w łatwe emocje.

Wajda nie kręcił „ładnie”. Kręcił prawdziwie

Andrzej Wajda miał rzadki talent - potrafił zamienić historię w emocję, a emocję w pytanie, od którego człowiekowi robi się nieswojo. U niego Polska nie jest pocztówką, tylko miejscem, w którym ludzie chcą żyć godnie, a ciągle muszą wybierać między lojalnością, strachem, miłością, ambicją i zwykłym przetrwaniem. Dlatego jego kino nie jest do obejrzenia – ono jest do przeżycia. Wajda nie podsuwa pod nos prostych morałów. Woli zostawić widza z napięciem. I to napięcie zostaje na lata.

Zaczynał w czasach, kiedy o wojnie opowiadało się często jak o pomniku. Wajda wolał mówić o wojnie jak o ranie – brudnej, pulsującej, nie do końca zabliźnionej. W "Kanale" nie ma heroicznej fanfary. Jest gęstość, strach, klaustrofobia i poczucie, że historia potrafi człowieka zmielić, nawet jeśli był odważny. A "Popiół i diament"? To film, który wbił się w polską wyobraźnię, bo nie stawia bohatera na piedestale. Pokazuje, że słuszność nie daje spokoju, a wielkie hasła potrafią przegrać z jednym zwykłym pragnieniem – żeby wreszcie żyć normalnie.

Polecany artykuł:

W którym filmie Andrzej Wajda zagrał samego siebie? Odpowiedź na pytanie z Mili…

PRL w krzywym zwierciadle, które mówi prawdę

Wajda miał nosa do tematów, których inni woleli nie dotykać. Umiał zobaczyć, że system nie musi krzyczeć, żeby niszczyć – czasem wystarczy, że konsekwentnie zakłamuje rzeczywistość i produkuje bohaterów na pokaz. Dlatego "Człowiek z marmuru" i "Człowiek z żelaza" nie są tylko filmami o PRL-u. To opowieści o mechanizmach – jak władza buduje legendę, jak ją potem ukrywa, jak prawda wycieka mimo wszystkiego, a zwykli ludzie płacą za cudze ambicje. Wajda nie robił publicystyki. On robił kino, które ma w sobie nerw. I ten nerw do dziś jest żywy.

Polecany artykuł:

Wajda w Sejmie 2026. Kto stanie na czele wyjątkowego jubileuszu?

Wajda nie pozwala wygodnie usiąść w fotelu i powiedzieć: "to było kiedyś". Jego filmy przypominają, że historia nie kończy się na datach. Ona zostaje w rodzinach, w języku, w tym, co przemilczamy. Swoim stylem wymierza pliczek: u Wajdy obraz potrafi być piękny, ale to piękno nie jest ozdobą – ono jest pułapką. Patrzysz i myślisz, że coś jest świetnie zrobione, po czym dociera do ciebie, że zachwycasz się sceną, która mówi o czymś trudnym, brudnym, bolesnym. To uczucie zawstydza. I o to chodzi!

Wajda – reżyser, który myślał obrazem

Zanim stał się reżyserem, miał w sobie wrażliwość plastyczną – i to widać niemal wszędzie. Jego kino jest jak namalowane: światło, kompozycja, symbol. Wajda używał obrazu jak języka. Czasem jeden kadr potrafił powiedzieć więcej niż cały monolog. To dlatego jego filmy tak mocno siedzą w pamięci. Nawet jeśli ktoś nie pamięta fabuły, pamięta uczucie: napięcie, ścisk w gardle, wstyd, gniew albo dziwną czułość.

Jego twórczość często wchodziła w spór z rzeczywistością. Czasem płacił za to cenę – krytyką, nagonką, przypinaniem łatek. Ale też dlatego dla wielu stał się kimś więcej niż nazwiskiem w napisach końcowych. Kimś, kto w kluczowych momentach umiał powiedzieć coś ważnego językiem kina. I nawet gdy świat go docenił, on pozostawał tutejszy – w tematach, we wrażliwości, w uporze. To kino wyrastało z polskiego doświadczenia, nie z eksportowej wizytówki.

Polecany artykuł:

Tak wygląda najstarsze osiedle Nowej Huty. Jego budowę uwiecznił Andrzej Wajda …

Co nam zostawił Andrzej Wajda?

Zostawił filmy, które nie proszą o zgodę. One się wdzierają. Zostawił też lekcję, że kultura nie jest od uspokajania sumień, tylko od ich budzenia. I że czasem największym komplementem dla twórcy jest to, że po latach wciąż nas drażni. W setną rocznicę urodzin Wajdy łatwo jest postawić mu pomnik. Trudniej jest zrobić to, czego on by pewnie chciał najbardziej – obejrzeć jego filmy jeszcze raz i uczciwie zapytać siebie: czy my dziś jesteśmy lepsi, mądrzejsi, odważniejsi? A może po prostu sprytniej się usprawiedliwiamy.

Filmy Wajdy, od których warto zacząć

  • „Kanał” – wojna bez patosu
  • „Popiół i diament” – legenda i pęknięcie w środku
  • „Ziemia obiecana” – chciwość, tempo, cena sukcesu
  • „Wesele” – Polska jako chocholi taniec
  • „Człowiek z marmuru” – mechanizm kłamstwa i kariery
  • „Człowiek z żelaza” – gorączka epoki i moralne wybory
  • „Katyń” – pamięć, której nie da się uciszyć
  • „Pan Tadeusz” – mit narodowy w wielkim kinie

Polecany artykuł:

Tym filmem Wajda zbulwersował Amerykę. Dlaczego "Ziemia obiecana" nie dostała O…
Andrzej Wajda
Galeria zdjęć 60
SE_Filip Gurłacz wyjawił, jaką radę dał mu Andrzej Wajda. Słowa mistrza pozostaną z nim na zawsze
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ WAJDA