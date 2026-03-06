Sejm uczci Andrzeja Wajdę! Czarzasty: Oddamy hołd twórcy, który ukształtował pokolenia Polaków

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-03-06 5:00

6 marca, w setną rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych twórców kina, Andrzeja Wajdy (+90), w Sejmie odbędzie się uroczystość upamiętnienia reżysera. – Chcemy oddać hołd twórcy, którego filmy ukształtowały wyobraźnię kilku pokoleń Polaków – także moją – powiedział „Super Expressowi” marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (66 l.).

Wajda , Czarzasty

i

Autor: Art Service, Piotr Kowalczyk/Super Express; Shutterstock/ Shutterstock
  • 6 marca 2026 r. przypada 100. rocznica urodzin Andrzeja Wajdy – wybitnego reżysera, twórcy „Kanału”, „Ziemi obiecanej” i „Katynia”. 
  • Uroczystość rocznicową w Sejmie (Sala Kolumnowa, godz. 12:00) zainicjowali marszałek Włodzimierz Czarzasty oraz Daniel Olbrychski z żoną.
  • Zmarłego 10 lat temu reżysera wspomina dla "Super Expressu" Krystyna Demska-Olbrychska. 

Hołd dla Andrzeja Wajdy w Sejmie

Inicjatorami uroczystości są marszałek Sejmu oraz aktor Daniel Olbrychski (81 l.) i jego żona Krystyna Demska-Olbrychska (72 l.), teatrolog i kulturoznawca.

- Andrzej Wajda był artystą, który potrafił opowiadać Polskę w sposób poruszający i zrozumiały dla całego świata. Dzięki naszej inicjatywie w setną rocznicę urodzin mistrza spotkamy się w Sejmie. Chcemy oddać hołd twórcy, którego filmy ukształtowały wyobraźnię kilku pokoleń Polaków – także moją. Od „Kanału”, przez wielkie „Wesele”, moją ukochaną „Ziemię obiecaną”, po „Katyń” – jego kino to zapis naszej historii. Bardzo się cieszę, że Sejm będzie tego dnia gościł wybitnych ludzi kultury – to piękna i potrzebna odmiana od politycznej codzienności - mówi nam Włodzimierz Czarzasty.

Demska-Olbrychska: Byłam "wajdamanką"

- Chwała marszałkowi Czarzastemu za to, że wpadł na pomysł, aby uroczyście obejść tę setną rocznicę urodzin najwybitniejszego z polskich reżyserów wszech czasów, bo nikt większych sukcesów nie osiągnął niż Andrzej Wajda. Myśmy z mężem radośnie przyklasnęli panu marszałkowi i współpracujemy z nim przy organizacji uroczystości – opowiada Krystyna Demska-Olbrychska.

- Dla mnie Andrzej Wajda zawsze miał ogromne znaczenie, nie tylko dlatego, że do końca swojego życia był kimś bardzo bliskim – serdecznym przyjacielem, mentorem i autorytetem. On miał znaczenie dla całej polskiej kultury, ale też dla naszych wyborów politycznych i relacji społecznych. Był postacią niezwykłą, autorytetem. Jeszcze będąc na studiach we Wrocławiu w latach 70. Już byłam „wajdomanką”, studiowałam pierwsze polskie kulturoznawstwo, a moja praca magisterska była poświęcona właśnie spektaklowi Wajdy, teatralnej improwizacji na motywach „Idioty” Dostojewskiego – wspomina żona Daniela Olbrychskiego. - Wtedy pana Andrzeja poznałam; mówiłam do niego „Mistrzu, potem panie Andrzeju”, ale już miałam możliwość przepytywania go na różne tematy i to były zawsze fascynujące rozmowy – wspomina Krystyna Demska-Olbrychska.

Radosław Sikorski ostro skrytykował "SAFE o proc.". Nie gryzł się w język!

- Kiedy staliśmy się parą z Danielem, to nasze relacje z reżyserem zrobiły się prawie rodzinne. Poza tym Daniel jest ojcem chrzestnym jedynej córki Andrzeja, Karoliny, ponieważ został wybrany przez Beatę i Andrzeja do tej roli. Jak mówi, zrobił z Mistrzem 13 filmów, a 14. rola to właśnie rola ojca chrzestnego, którą będzie „grał” i pełnił z radością do końca życia – dodaje Demska-Olbrychska.

Wypowiedzi bliskich reżysera i debata o jego twórczości

Uroczystość odbędzie się 6 marca w południe w Sali Kolumnowej. Weźmie w niej udział około 200 osób, które w różny sposób związane były z Andrzejem Wajdą. Podczas wydarzenia zostanie wyświetlony film dokumentalny z jednego z planów produkcyjnych filmów, które reżyserował Wajda. Po powitaniu gości przez marszałków Sejmu i Senatu wypowie się Daniel Olbrychski.

Na telebimie uczestnicy zobaczą nagranie rozmowy z Krystyną Zachwatowicz oraz wypowiedź Beaty Tyszkiewicz, która również nagrała swoje wspomnienie. Z kolei Tomasz Raczek będzie poprowadzi panel dyskusyjny, w którym weźmie udział kilku aktorów Wajdy razem z młodymi absolwentami jego szkoły.

Rok 2026 został ogłoszony przez Senat rokiem Andrzeja Wajdy, ponieważ przypada w nim 100. rocznica urodzin artysty i 10. rocznica jego śmierci.

Andrzej Wajda był najwybitniejszym polskim reżyserem, symbol Polskiej Szkoły Filmowej, laureatem honorowego Oscara (rok 2000) i Złotej Palmy w Cannes. Jego filmy opowiadały światu o polskiej historii, wojnie i walce o wolność. Do najważniejszych należą: „Kanał” (1957), „Popiół i diament” (1958), „Ziemia obiecana” (1974), „Człowiek z marmuru” (1976), „Człowiek z żelaza” (1981), „Katyń” (2007) oraz „Pan Tadeusz” (1999).

Czarzasty zaprosił Olbrychskiego z żoną do ważnej akcji
Galeria zdjęć 12
SZOKUJĄCE SŁOWA o Prezydencie! „To ordynarny SZANTAŻ”. Prawda o SAFE wychodzi na jaw | Express Biedrzyckiej
Sonda
Który z filmów Andrzeja Wajdy lubisz najbardziej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ WAJDA
DANIEL OLBRYCHSKI
WŁODZIMIERZ CZARZASTY