Lucjusz Nadbereżny ma szansę zostać premierem. Jego imię ma niezwykłe znaczenie, to dobra wróżba

W sobotę 7 marca w Krakowie odbędzie się konwencja PiS, gdzie prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosi kandydata na premiera. Nie brakuje domysłów na ten temat, a wiele osób wymienia najgłośniejsze nazwiska: Mateusza Morawieckiego, Tobiasza Bocheńskiego czy Przemysława Czarnka. Komentatorzy biorą pod uwagę także mniej medialne osoby, a jedną z nich jest Lucjusz Nadbereżny. Polityk od trzech kadencji jest prezydentem Stalowej Woli, na swoim koncie ma już wiele sukcesów. Mało kto jednak wie, jakie znaczenie kryje jego imię. To dobra wróżba!

Co oznacza imię Lucjusz?

Imię Lucjusz pochodzi z łaciny, od słowa „lux”, które oznacza „światło”. Pierwotne znaczenie można tłumaczyć jako „urodzony o świcie”, „niosący światło” lub po prostu „jasny”, „świetlisty”. W starożytnym Rzymie było to jedno z najpopularniejszych imion własnych . Nosili je wybitni wodzowie i mężowie stanu, m.in. Lucius Cornelius Sulla.Osoby o tym imieniu często postrzegane są jako „oświecone” nie tylko z nazwy, ale i z usposobienia. Lucjusz to zazwyczaj analityczny umysł. Szuka prawdy i logicznych rozwiązań, nie zadowalając się powierzchownymi odpowiedziami. Ma naturalny dar przyciągania ludzi. Dzięki „wewnętrznemu światłu” potrafi być liderem, który inspiruje innych do działania. Często cechuje go wysoka kultura osobista oraz pewien rodzaj szlachetnego dystansu wobec otoczenia. Potrafi trafnie oceniać sytuacje i ludzi, co pomaga mu unikać kłopotów.

Imię Lucjusz to zdecydowanie dobra wróżba, niesie ze sobą ładunek energii, który sprzyja sukcesom osobistym i zawodowym, pod warunkiem, że osoba je nosząca potrafi okiełznać swoją silną osobowość. Ten polityk już niejednokrotnie pokazał, że umie konsekwentnie dążyć do celu i zaskarbić sobie sympatię społeczeństwa. kto wie, być może następnym krokiem w karierze Lucjusza Nadbereżnego będzie fotel premiera?

