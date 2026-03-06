Ukochane polityków, którzy mają szansę zostać kandydatem na premiera z PiS. One mogą być premierowymi!

Prezes Prawa i Sprawiedliwości od dłuższego czasu zapowiadał wytypowanie polityka, który w 2027 roku przejmie misję tworzenia rządu w razie zwycięstwa PiS. Jarosław Kaczyński ostateczną decyzję już podjął, a oficjalna prezentacja wybranego polityka nastąpi w sobotę 7 marca podczas uroczystej konwencji partii w Krakowie.

Do tej pory giełda potencjalnych kandydatów na szefa rządu opierała się na osobach znanych z pierwszego partyjnego szeregu, ale nie tylko. W kuluarach najczęściej wymieniano Przemysława Czarnka, Tobiasza Bocheńskiego czy też Zbigniewa Boguckiego. Na liście potencjalnych faworytów znaleźli się również lokalni politycy. Wskazywano na młodych samorządowców: prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, rządzącego Chełmem Jakuba Banaszka oraz prezydenta Otwocka Jarosława Margielskiego. Kto jednak zostanie wskazany przez prezesa Kaczyńskiego? Dowiemy się w sobotę.

Oto małżonki polityków, którzy mogą zostać wskazani, jako kandydat na premiera z PiS!

Tymczasem my sprawdziliśmy, kim są... ukochane polityków, którzy mają największe szanse na to, by zostać wskazanym przez szefa Prawa i Sprawiedliwość jako kandydat na premiera, jeśli partia wygra w 2027 roku wybory parlamentarne.

Tobiasz Bocheński od 2020 roku jest mężem pięknej Elżbiety. Ślub brali w małym drewnianym kościele w Dobroniu. - Początek najpiękniejszej i najważniejszej przygody – napisał wówczas polityk, który pochwalił się zdjęciem ślubnym. Zawodowo pani Elżbieta była rzeczniczką Zbigniewa Raua, wojewody łódzkiego, a gdy ten został ministrem spraw zagranicznych, została szefową jego gabinetu.

Przemysław Czarnek od wielu lat jest mężem Katarzyny. Katarzyna Czarnek jest wykładowcą na uczelni: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest doktorem biologii. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Podstawowych Nauk Medycznych, której jest kierownikiem, jest pełniącą obowiązki dyrektora Instytutu Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym KUL.

Zbigniew Bogucki to także szczęśliwy małżonek. Jego żoną jest Julita, pracująca jako prokurator. Jak donosił Onet, w 2017 roku pracowała w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód. Potem delegowano ją do Prokuratury Krajowej, do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Lucjusz Nadbereżny prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem trojga dzieci. Z żoną Aleksandrą wychowuje Miłosza, Gabrielę i Anastazję. Małżonkowie pobrali się w 2009 roku, a poznali jeszcze w czasach licealnych. Kiedy para świętowała 15. rocznicę ślubu (w 2024), Nadbereżny tak o tym napisał: - Za nami 15 lat wspólnej małżeńskiej drogi przez życie, wspólnego patrzenia w jednym kierunku – miłości, przyjaźni, zrozumienia i wsparcia, nawet w najtrudniejszych chwilach. 15 wspaniałych lat z moją najlepszą przyjaciółką, wspaniałą mamą i cudowną żoną, z moją Olą. Dziękuję za każdy wspólny dzień, wspólny śmiech i wspólne milczenie, wspólne porażki i zwycięstwa, dziękuję za nową nadzieję, która przed nami. Jesteś moim domem, moim światłem, moim codziennym wzmocnieniem, jesteś moim skarbem, jesteś.

Jarosław Margielski także jest żonaty. jego żona to pani Joanna, z którą wspólnie wychowuje dzieci: syna Aleksandra oraz córkę Ritę.

Jakub Banaszek bardzo chroni swojego życia prywatnego. Publicznie dostępne źródła nie zawierają informacji na temat jego stanu cywilnego, żony czy dzieci, ale patrząc na jego zdjęcia, widać, że nie nosi obrączki.