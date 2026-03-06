Leszek Miller z żoną i wnuczką na eleganckiej imprezie. Wzbudzili sensację na salonach

Leszek Miller z żoną i wnuczką Moniką Miller przyciągnęli uwagę na otwarciu modowej przestrzeni HALLERA6 by Bikowski, stając się gwiazdami wieczoru.

Leszek Miller z rodziną zrobił furorę na modowej imprezie

Na warszawskich salonach zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą uroczystego otwarcia HALLERA6 by Bikowski, nowej przestrzeni modowej stworzonej przez projektanta Konrada Bikowskiego. Wydarzenie przyciągnęło liczne gwiazdy, ale szczególną uwagę zwróciło pojawienie się Leszka Millera, który przybył w towarzystwie żony Aleksandry oraz wnuczki Moniki Miller.

Rodzina byłego premiera szybko stała się jednym z najczęściej fotografowanych punktów wieczoru. Eleganckie stylizacje i dobry humor sprawiły, że goście chętnie zatrzymywali się przy nich na krótkie rozmowy i wspólne zdjęcia.

Na wydarzeniu nie zabrakło też innych znanych twarzy. Wśród gości pojawili się m.in. Marta Krupa, Magdalena Lubacz-Rataj, Sylwia Madeńska, Joanna Kryńska, Tomasz Jacyków, Maja Rutkowski, Alicja Węgorzewska-Whiskerd, Błażej Stencel oraz Kamil Krupicz.

Konrad Bikowski i jego niezwykłe podejście do mody

Gospodarzem wieczoru był Konrad Bikowski, który od lat słynie z niezwykle odważnego podejścia do mody. Jego projekty trudno pomylić z czymkolwiek innym – często balansują na granicy sztuki i scenicznego widowiska.

„Szyjemy dla filmów i dla teatrów. Dla nas płótnem nie jest tylko tkanina - może nim być również rzeźba czy makijaż. W naszym atelier można spotkać największe gwiazdy, ale pamiętajcie, że dla nas gwiazdą jest każdy klient” – mówi projektant.

Pokaz kolekcji, który przyciągnął wszystkie spojrzenia

Największe emocje wzbudził oczywiście pokaz najnowszej kolekcji Konrada Bikowskiego. Modelki pojawiły się na wybiegu przy muzyce na żywo, co od razu nadało wydarzeniu wyjątkowy, niemal teatralny klimat.

Na wybiegu królowały odważne fasony. Pojawiły się zarówno zmysłowe mini, jak i efektowne balowe suknie, które wyglądały jak żywcem wyjęte z filmowych produkcji kostiumowych. Ogromne wrażenie robiły także spektakularne kapelusze, błyszczące materiały i kroje podkreślające sylwetkę.

