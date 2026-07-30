W bastionie PiS wolą Morawieckiego? Pojechaliśmy z kamerą do matecznika Kaczyńskich

Za kim pójdą mieszkańcy Czyżewa? „Za Kaczyńskim! Kaczyński jest z porządnego rodu! Z rodu Kaczyńskich!”, odpowiedziała bez chwili zastanowienia kobieta. „Bardziej w Morawieckiego wierzę!”, przekonywała kolejna mieszkanka miasteczka. „Teraz jak będę głosował, to na Morawieckiego”, zgodził się z nią emeryt. „No bo Morawiecki nie jest Niemcem chyba…”, zastanawiał się mężczyzna, który z niesmakiem obserwuje brutalne ataki polityków PiS na byłego premiera. „Ja do Morawieckiego nic nie mam. Mnie się ten prezydent wydaje taki... Teraz wyzywają go od ćpunów, ale myślę, że on jest w porządku”, przekonywała kobieta. Na uwagę, że pytanie dotyczy premiera Morawieckiego, a nie prezydenta Nawrockiego, odparła, że w takim razie żadnego Morawieckiego nie kojarzy. „Kaczyńscy z tych stron pochodzą. Co druga wioska to Kaczyńscy!”, zauważył mężczyzna. „Tam Kaczyńscy, tu Kaczyński, tam też mieszka Kaczyński”, pokazywał palcem mężczyzna, którego Adam Feder spotkał we wsi Kaczyn-Herbasy. Ta wieś oraz leżący kilka minut drogi od niej Kaczyn Stary to gniazda rodowe Kaczyńskich. „Trzeba głosować na stryjka!”, skwitował mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!

W BASTIONIE PiS WOLĄ MORAWIECKIEGO? POJECHALIŚMY DO MATECZNIKA KACZYŃSKICH - KOMENTERY