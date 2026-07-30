Tak koledzy powitali Aleksandrę Uznańską-Wiśniewską w Sejmie! Młoda mama wróciła do pracy

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Uznańska-Wiśniewska wróciła do Sejmu po kilkutygodniowej przerwie związanej z urlopem macierzyńskim.

Jej powrót nastąpił po narodzinach syna 25 maja, co było powodem jej tymczasowej absencji od obowiązków parlamentarnych.

Życie prywatne posłanki, w tym narodziny dziecka, budziło duże zainteresowanie opinii publicznej, również ze względu na to, że jej mężem jest astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, reprezentująca Koalicję Obywatelską, powróciła na salę plenarną Sejmu po okresie urlopu macierzyńskiego. Jej obecność w parlamencie oznacza wznowienie pełnienia funkcji poselskich, które zostały tymczasowo zawieszone w związku z narodzinami syna.

Powrót do Sejmu

Powrót parlamentarzystki do prac legislacyjnych spotkał się z życzliwym przyjęciem ze strony kolegów i koleżanek z Sejmu. Wejście posłanki na salę obrad było okazją do wymiany uścisków, serdecznych powitań i uśmiechów wśród zgromadzonych. "Zgadnijcie, kto wrócił" – skomentowała swój powrót Aleksandra Uznańska-Wiśniewska w nagraniu udostępnionym na platformie Instagram. Wydarzenie to nie umknęło uwadze zarówno członków parlamentu, jak i przedstawicieli mediów.

W minionych miesiącach życie osobiste posłanki Uznańskiej-Wiśniewskiej znajdowało się w centrum zainteresowania publicznego. Wzbudzało ono szczególne emocje również ze względu na jej małżeństwo ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, astronautą i drugim Polakiem w historii, który uczestniczył w misji kosmicznej.

Ciąża i narodziny syna

Informacja o oczekiwaniu na potomka została ogłoszona przez małżonków na początku stycznia 2026 roku. Za pośrednictwem mediów społecznościowych para udostępniła wspólne fotografie, komunikując planowane powiększenie rodziny na wiosnę. Ogłoszenie to spotkało się z szerokim odzewem i licznymi gratulacjami w sieci. Pomimo zaawansowanej ciąży, posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska kontynuowała aktywną pracę zawodową. Brała udział w posiedzeniach Sejmu oraz wydarzeniach publicznych, a także towarzyszyła mężowi w kluczowych momentach jego kariery. Dopiero w końcowej fazie ciąży ograniczyła część swoich obowiązków, przygotowując się do przyjścia na świat dziecka.

Na początku czerwca bieżącego roku para poinformowała o narodzinach syna, które miały miejsce 25 maja. Małżonkowie przekazali tę radosną wiadomość za pośrednictwem serwisu Instagram, pisząc, że minął im "najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka". Imię chłopca nie zostało publicznie ujawnione.

W naszej galerii zobaczysz, jak Aleksandra Uznańska-Wiśniewska wyglądała w ciąży:

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