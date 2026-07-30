Ola Kwaśniewska zapytała o morderców. Wywołała burzę tematem podcastu

W nowym odcinku podcastu „Jestem Kobietą” Aleksandra Kwaśniewska gości królową polskiego kryminału, Katarzynę Bondę.

Panie podjęły fascynujący temat: dlaczego historie o zbrodniach i mordercach tak mocno przyciągają uwagę wielu kobiet.

Sprawdź, jakie zaskakujące wnioski płyną z tej rozmowy i posłuchaj odcinka „Zbrodnia jest demokratyczna”, dostępnego już online.

Aleksandra Kwaśniewska opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z Katarzyną Bondą i zaprosiła słuchaczy do wysłuchania najnowszego odcinka swojego podcastu „Jestem Kobietą”.

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Autorka bestsellerowych kryminałów pojawiła się w studiu jako gościni programu. Z zapowiedzi wynika, że rozmowa nie dotyczyła wyłącznie książek.

O czym rozmawiały Kwaśniewska i Bonda?

Kwaśniewska zdradziła, że jednym z tematów była popularność historii kryminalnych wśród kobiet.

– Pięknie zapraszam na świeżutki odcinek podcastu „Jestem Kobietą”, w którym goszczę wspaniałą Kasię Bondę i rozmawiamy między innymi o tym, dlaczego kobiety relaksują się przy historiach o mordercach – napisała na Instagramie.

Prowadząca poinformowała również, że odcinek zatytułowany „Zbrodnia jest demokratyczna” jest już dostępny na platformach Spotify, YouTube i Apple Podcast.

Nie tylko o kryminałach

Katarzyna Bonda od lat należy do najpopularniejszych polskich autorek powieści kryminalnych. Jej książki regularnie trafiają na listy bestsellerów, a sama pisarka wielokrotnie podkreślała, że inspiracją są dla niej prawdziwe sprawy kryminalne i psychologia przestępców.

Tym razem rozmowa z Aleksandrą Kwaśniewską ma pokazać nie tylko kulisy pracy pisarki, ale również odpowiedzieć na pytanie, dlaczego opowieści o zbrodniach od lat cieszą się tak dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród kobiet. Nowy odcinek podcastu jest już dostępny w serwisach streamingowych.

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