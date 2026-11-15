Aleksander Kwaśniewski obchodzi urodziny! Jak zapoznał przyszłą żonę? Historia ich miłości to materiał na film!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-15 19:13

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski urodził się 15 listopada 1954 roku. Już na studiach poznał swoją przyszłą żonę, która zachwyciła go od pierwszego spotkania! Jednak przebojowy student musiał mierzyć się z niemałymi przeszkodami w walce o serce Jolanty Konty. Historia miłości Kwaśniewskich to scenariusz na film.

Aleksander Kwaśniewski urodził się w 15 listopada 1954 roku w Białogardzie jako syn Zdzisława Kwaśniewskiego i Aleksandry z domu Bałasz, co ciekawe, to właśnie po mamie dostał imię. Kwaśniewski studiował handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. Był przewodniczącym Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP). Właśnie w czasie studiów zapoznał swoją przyszłą żonę. Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy poznali się w klubie studenckim Paragraf, tam Aleksander zwrócił uwagę na dziewczynę w zielonym sweterku i dżinsach, jednak dostał kosza.

Przewodniczący Rady Uczelnianej Olek Kwaśniewski, nasz guru: charyzmatyczny, zawsze uśmiechnięty i zawsze otoczony wianuszkiem adoratorek. Przyszedł do nas, do Paragrafu, i stał koło Olka Koprowskiego i Tomka Krzemińskiego. Tego dnia występowałam, potem były tańce, trwał miły wieczór, a mój mąż od razu powiedział do Krzemińskiego: ja się z Jolą ożenię. Nawet dosyć szybko poprosił mnie o rękę, chciał, żebyśmy się pobrali. Ale powiedziałam: nie - wspomina Kwaśniewska w książce "Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł".

Wszystko przez to, że młoda Jolanta miała jeszcze serce nieuleczone po poprzedniej miłości. Niewiele wcześniej rozstała się ze swoim chłopakiem Michałem, który po raz trzeci został skreślony z listy studentów na Politechnice Gdańskiej. Jednak dziewczyna była skłonna przymknąć oko na poczynania chłopaka, o ile ten wziąłby się do roboty i wrócił na uczelnię, wszak ona sama była pilną studentką i studia były dla niej niezwykle ważne.

Kwaśniewski jednak się nie poddawał i nawet to, że jego przyszli teściowie uwielbiali poprzedniego chłopaka córki, nie przeszkodziło mu w walce o serce Jolanty:  - Nie było mu łatwo na początku, ale potem stał się ogromną miłością i  mamy, i taty. Jego dobry charakter i ciepło spowodowało, że wkradł się w łaski całej rodziny - opowiadała po latach była pierwsza dama. 

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Aleksander Kwaśniewski
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