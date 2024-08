Tak Jolanta Kwaśniewska wyglądała mając 26 lat. Prawdziwa piękność! Aż dech zapiera

Ekspert spojrzał na suknię ślubną Moniki Miller! Ma do powiedzenia tylko jedno

Jolanta Kwaśniewska rozkochała w sobie Aleksandra Kwaśniewskiego jeszcze w czasie studiów. Poznali się na zebraniu Rady Uczelnianej. Kwaśniewski od razu zwrócił uwagę na uroczą brunetkę, która wpadła mu w oko! Zachwyciła go nie tylko uśmiechem, ale też sposobem bycia i inteligencją. Strzała amora trafiła go od razu! Miał nawet żartować w rozmowach z kolegami, że ta śliczna dziewczyna zostanie jego żoną! I miał rację, bo zdobył serce studentki Jolanty. Para pobrała się w listopadzie 1979 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku, a już w niecałe dwa lata później na świat przyszła ich córka Aleksandra.

W wywiadzie, który w 2010 roku z mamą przeprowadziła córka, była pierwsza dama wspominała początku macierzyństwa: - Ja byłam matką zakochaną w swoim dziecku od pierwszego momentu. Jako jedyna z koleżanek gotowałam ci pieluchy. Przywiozłam wielki gar, kupowałam płatki mydlane, perhydrol i stałam przy tym garze dwie godziny, bo uważałam, że twoja pupa jest tego warta. Miałaś chyba najbielsze pieluchy w całej Warszawie. I najlepiej wyprasowane przez twojego ukochanego ojca!

Tak wyglądała Jolanta Kwaśniewska w młodości. Nic dziwnego, że skradła serce późniejszego prezydenta

Jolanta Kwaśniewska, gdy została mamą miała zaledwie 26 lat, a jej mąż Aleksander 27 lat. Jak wtedy wyglądała młoda mama? Była pięknością! W koncie Oli Kwaśniewskiej na Instagramie można znaleźć stare zdjęcia jej mamy, właśnie z czasów młodości. Widać, że przyszła pierwsza dama jako studentka i potem młoda małżonka, była bardzo podobna do swoje córki. Długie ciemne włosy, miły uśmiech i radosne oczy, to znaki rozpoznawcze Jolanty Kwaśniewskiej. Ten czar został jej zresztą do dziś!

