- Aleksandra Kwaśniewska otwarcie przyznaje, że obawa przed utratą osobistej swobody i niezależności jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jej podejście do kwestii macierzyństwa, co wiązałoby się z wewnętrznym "przepracowaniem" i "żałobą" po utraconej wolności.
- Dziennikarka krytykuje szkodliwe stereotypy dotyczące kobiet bezdzietnych, wskazując, że często są one niesprawiedliwie postrzegane jako egoistyczne czy zbyt wygodne, co nie oddaje złożoności ich sytuacji.
- Kwaśniewska podkreśla, że decyzje dotyczące jej życia rodzinnego są sprawą prywatną i nigdy nie złożyła publicznej deklaracji o świadomej rezygnacji z macierzyństwa, konsekwentnie odmawiając tłumaczenia się z nich opinii publicznej.
Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach wzięli ślub w 2012 roku. Od tamtej pory ich życie prywatne znajduje się pod lupą, a brak potomstwa stał się tematem niekończących się spekulacji. Dziennikarka, która zazwyczaj chroni swoją prywatność, w rozmowie w podcaście „All Inclusive” postanowiła rzucić nowe światło na swoje podejście do rodzicielstwa.
Córka Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich nie ukrywa, że dla niej i jej męża jedną z najwyższych wartości jest niezależność. To właśnie obawa przed utratą swobody jest kluczowym czynnikiem w jej myśleniu o powiększeniu rodziny.
"Musiałabym to przecierpieć"
Dziennikarka w szczerym wyznaniu opisała emocje, jakie towarzyszyłyby jej w momencie przyjścia na świat dziecka. Przyznała, że zmiana dotychczasowego stylu życia byłaby dla niej ogromnym wyzwaniem psychicznym.
- Musiałabym jakoś odbyć żałobę po tej całej wolności, którą straciłam. Wiem, że ja bym to odczuła - wyznała Kwaśniewska w podcaście „All Inclusive”.
Jak podkreśliła, zarówno ona, jak i Kuba Badach mają „wolnościowe charaktery”. Z tego powodu konieczność rezygnacji z dotychczasowej autonomii byłaby dla niej procesem bolesnym, który wymagałby wewnętrznego przepracowania.
- Wiem, że to byłaby sytuacja, którą na pewno musiałabym jakoś przecierpieć w sobie, że muszę się pożegnać z tym - dodała bez owijania w bawełnę.
Walka z krzywdzącymi opiniami
Aleksandra Kwaśniewska zwróciła również uwagę na społeczne postrzeganie kobiet, które nie mają dzieci. Jej zdaniem wciąż pokutują szkodliwe przekonania, które stawiają takie osoby w złym świetle. Często przypisuje się im wyłącznie negatywne cechy, nie biorąc pod uwagę złożoności ich sytuacji.
- Bardzo często jest taki stereotyp, że kobiety bezdzietne to są po prostu kobiety zbyt wygodne, leniwe i egocentryczne, a to rzadko kiedy jest tak proste - zauważyła w rozmowie.
Warto przypomnieć, że w 2024 roku w rozmowie z „Wprost” Kwaśniewska zaznaczyła, że nigdy nie złożyła publicznej deklaracji o świadomej rezygnacji z macierzyństwa. Choć temat budzi ogromne zainteresowanie, dziennikarka konsekwentnie przypomina, że decyzje dotyczące rodziny są jej prywatną sprawą i nie ma ona obowiązku tłumaczenia się z nich przed opinią publiczną.
W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska: