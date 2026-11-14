Aleksandra Kwaśniewska otwarcie przyznaje, że obawa przed utratą osobistej swobody i niezależności jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jej podejście do kwestii macierzyństwa, co wiązałoby się z wewnętrznym "przepracowaniem" i "żałobą" po utraconej wolności.

Dziennikarka krytykuje szkodliwe stereotypy dotyczące kobiet bezdzietnych, wskazując, że często są one niesprawiedliwie postrzegane jako egoistyczne czy zbyt wygodne, co nie oddaje złożoności ich sytuacji.

Kwaśniewska podkreśla, że decyzje dotyczące jej życia rodzinnego są sprawą prywatną i nigdy nie złożyła publicznej deklaracji o świadomej rezygnacji z macierzyństwa, konsekwentnie odmawiając tłumaczenia się z nich opinii publicznej.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach wzięli ślub w 2012 roku. Od tamtej pory ich życie prywatne znajduje się pod lupą, a brak potomstwa stał się tematem niekończących się spekulacji. Dziennikarka, która zazwyczaj chroni swoją prywatność, w rozmowie w podcaście „All Inclusive” postanowiła rzucić nowe światło na swoje podejście do rodzicielstwa.

Córka Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich nie ukrywa, że dla niej i jej męża jedną z najwyższych wartości jest niezależność. To właśnie obawa przed utratą swobody jest kluczowym czynnikiem w jej myśleniu o powiększeniu rodziny.

"Musiałabym to przecierpieć"

Dziennikarka w szczerym wyznaniu opisała emocje, jakie towarzyszyłyby jej w momencie przyjścia na świat dziecka. Przyznała, że zmiana dotychczasowego stylu życia byłaby dla niej ogromnym wyzwaniem psychicznym.

- Musiałabym jakoś odbyć żałobę po tej całej wolności, którą straciłam. Wiem, że ja bym to odczuła - wyznała Kwaśniewska w podcaście „All Inclusive”.

Jak podkreśliła, zarówno ona, jak i Kuba Badach mają „wolnościowe charaktery”. Z tego powodu konieczność rezygnacji z dotychczasowej autonomii byłaby dla niej procesem bolesnym, który wymagałby wewnętrznego przepracowania.

- Wiem, że to byłaby sytuacja, którą na pewno musiałabym jakoś przecierpieć w sobie, że muszę się pożegnać z tym - dodała bez owijania w bawełnę.

Walka z krzywdzącymi opiniami

Aleksandra Kwaśniewska zwróciła również uwagę na społeczne postrzeganie kobiet, które nie mają dzieci. Jej zdaniem wciąż pokutują szkodliwe przekonania, które stawiają takie osoby w złym świetle. Często przypisuje się im wyłącznie negatywne cechy, nie biorąc pod uwagę złożoności ich sytuacji.

- Bardzo często jest taki stereotyp, że kobiety bezdzietne to są po prostu kobiety zbyt wygodne, leniwe i egocentryczne, a to rzadko kiedy jest tak proste - zauważyła w rozmowie.

Warto przypomnieć, że w 2024 roku w rozmowie z „Wprost” Kwaśniewska zaznaczyła, że nigdy nie złożyła publicznej deklaracji o świadomej rezygnacji z macierzyństwa. Choć temat budzi ogromne zainteresowanie, dziennikarka konsekwentnie przypomina, że decyzje dotyczące rodziny są jej prywatną sprawą i nie ma ona obowiązku tłumaczenia się z nich przed opinią publiczną.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska:

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QUIZ. Co wiesz o Aleksandrze Kwaśniewskiej? 10/10 tylko dla fanów Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś łatwego. Jakie imiona mają rodzice Aleksandry Kwaśniewskiej? Aleksander i Jolanta Bronisław i Anna Andrzej i Joanna Następne pytanie