Projektant mody przyjrzał się stylizacjom Marty Nawrockiej z 11 listopada. Tak nie mówił jeszcze nikt! Ależ porównanie

Marta Nawrocka pojawiał się w czasie oficjalnych obchodów zorganizowanych 11 listopada. Pojawiał się m.in. na Placu Piłsudskiego w Warszawie podczas centralnych obchodów, gdzie nastąpiła uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Uwagę zwracała jej stylizacja.

Pierwsza dama postawiła na klasykę: szary, lekko rozkloszowany płaszcz z rozszerzanymi rękawami i szerokim pasem. Płaszcz powstał w gdańskiej pracowni Jarosława Konaszewskiego, który współpracuje z parą prezydencką przy tworzeniu oficjalnych stylizacji. Wystarczy wspomnieć, że to ten mistrz krawiectwa stworzył garnitur Nawrockiej, w którym wystąpiła w czasie wieczoru wyborczego męża.

O ocenę stylizacji pierwszej damy poprosiliśmy eksperta. Daniel Jacob Dali nie ma wątpliwości, szary płaszcz i czarne dodatki to był strzał w dziesiątkę. Jego zdaniem to opaska dodała całej stylizacji wyjątkowego charakteru:

Marta Nawrocka podczas obchodów 11 listopada wyglądała, jak połączenie Audrey Hepburn i Carli Bruni. Szary, perfekcyjnie skrojony płaszcz, długie skórzane rękawiczki i czarny golf stworzyły sylwetkę rodem z filmu o paryskiej elegancji. Ale to czarna opaska na włosach przyciąga uwagę najbardziej – konsekwentnie staje się jej modowym podpisem. Bez logotypów, bez ostentacyjnego luksusu, za to z wyrazistym stylem. Warszawa zyskała własną ikonę paryskiego szyku - ocenia ekspert.

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Gdy oficjalne uroczystości dobiegły końca para prezydencka wydała przyjęcie w Pałacu Prezydenckim dla zaproszonych gości, w tym kombatantów. Tam Marta Nawrocka zaprezentowała się w czarnej sukni z falbanami. Zdaniem projektanta mody ten zestaw miał powiew niczym z domu mody Diora!

Ta stylizacja to czyste haute couture w duchu Diora! Marta Nawrocka w czarnej kreacji z rzeźbiarskimi falbanami, wyraźnie zaznaczoną talią i spektakularnie rozkloszowaną spódnicą wyglądała, jak żywcem przeniesiona z paryskiego atelier. To ukłon w stronę kultowego New Look Christiana Diora. To kobiecości, architektura formy i ponadczasowa elegancja. Pierwsza dama udowadnia, że wielka moda nie potrzebuje krzykliwych kolorów, by zrobić spektakularne wrażenie - przyznał Dali.