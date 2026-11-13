Nawrocki jadł rogale św. Marcina w poznańskiej kawiarni. Właściciel lokalu mierzy się z potwornym hejtem! Przerażające, co pisali do niego ludzie

Tradycją Poznania jest przygotowywanie rogali z białym makiem na dzień Św. Marcina. Wypieki od kilku lat podbijają jednak całą Polskę i niemal każdy ma ochotę spróbować tego przysmaku. Na lokalną słodycz Karol Nawrocki zaprosił prezydenta Słowacji, który był z roboczą wizytą w Polsce. Oba politycy byli obecni na otwarciu „3SI Digital Forum”, zorganizowanego w ramach Poznańskiego Kongresu Gospodarczego.

W trakcie wizyty nie zabrakło także mniej oficjalnych chwil. Karol Nawrocki i Peter Pellegrini wybrali się na Stary Rynek w Poznaniu, gdzie spróbowali rogali świętomarcińskich. Zajrzeli do kawiarni pana Adriana, który wizytą prezydentów pochwalił się w sieci:

- Dzisiejsza oficjalna wizyta Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego oraz Pana Prezydenta Słowacji Pana Petera Pellegriniego. Cieszę się, że mogę promować poznańskie cukiernictwo w Polsce i na świeci - napisał właściciel kawiarni "Kociak". Pokazał też zdjęcie z Nawrockim.

Niestety, z pewnością nie spodziewał się, że będzie musiał się mierzyć z falą hejtu. Pan Adrian na Facebooku opublikował oświadczenie dotyczące wizyty Nawrockiego i Pellegriniego na rogalach.

Wczoraj odwiedził naszą kawiarnie Prezydent Polski - Karol Nawrocki. Moja rodzina czytała wpisy o tym, że przez tę wizytę „Mój Tata się w grobie przewraca"... To zabolało. Być może jestem młody i naiwny. Ja naprawdę uwierzyłem przedwczoraj widząc tak dużo flag Polski na marszu Niepodległości , że my jesteśmy wszyscy jednym narodem. 2 lata temu swojego rogala podczas kampanii jadł Rafał Trzaskowski, a wczoraj podczas oficjalnej wizyty Prezydent Nawrocki. Każdy Gość będzie u nas witany z szacunkiem - bez względu na barwy polityczne, poglądy czy kolor skóry -napisał.

Dalej właściciel kawiarni dodał, że wiele osób napisało do niego, że przez fakt, iż gościł Karola Nawrockiego, to więcej do jego kawiarni nie przyjdzie:

- Wiele osób napisało, że nie przyjedzie już do naszej kawiarni przez wizytę Prezydenta RP. Jest mi niezmiernie przykro, ale z pełną pokorą biorą to na siebie… Chciałem, aby miasto Poznań było miejscem przyjaznym i tolerancyjnym. Być może moja wiara w jedność była nad wyrost. Wierzę, ze kiedyś nie będzie podziałów i kłótni. Kiedyś wspólnie usiądziemy do stołu i w zgodzie zjemy rogale. Jeśli popełniłem błąd, przepraszam. Chciałem ugościć tylko Prezydenta naszego kraju szanując demokratyczny wybór wielu Polaków. Adi z Kawiarni Kociak.

Na szczęście pod wpisem ruszyła lawina pozytywnych komentarzy, a ludzie wsparli właściciela kawiarni:

- Nie jestem zwolennikiem Prezydenta, ale pełni funkcję głowy Państwa i należy mu się szacunek. Też zaprosiłbym go do siebie i porozmawiał, nie widzę w tym nic złego. Ten kto pisze takie bzdury pokazuje brak kultury i dobrego wychowania. Musimy rozmawiać, nawet a może pomimo, że mamy inne zdania!

- Czy się to komuś podoba, czy nie, Karol Nawrocki jest Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Możemy mieć różne poglądy polityczne, ale szacunek do drugiego człowieka powinien być ponad podziałami.

- Adi, nie masz absolutnie za co przepraszać! Wręcz przeciwnie – zachowałeś się z klasą, godnością i kulturą, których niestety coraz częściej brakuje w naszej codzienności.