Wiadomo, gdzie się stroi Kasia Nawrocka. Chodzi tam z mamą. "To nasza najsłodsza klientka"

Mała Kasia Nawrocka, urocza córeczka nowej pary prezydenckiej, podbiła serca Polaków już w trakcie kampanii wyborczej. A po wieczorze wyborczym ludzie ją po prostu pokochali. Uśmiechnięta, rozbawiona, nie przejmowała się konwenansami, tylko posyłała uśmiechy do kamer i chyba bawiła się przy tym świetnie. W Belwederze też już się zadomowiła! Najmłodsza córeczka Karola i Marty Nawrockich od pierwszych dni czuje się tam bardzo swobodnie. Nasz fotograf kilka dni temu uchwycił ją, jak - co ważne - w różowym kasku i na różowym rowerku śmiga po tarasach nowego domu. Więcej zobaczycie TUTAJ.

Kasia Nawrocka to wulkan energii

Mała Kasia towarzyszy rodzicom - podobnie jak jej dwaj bracia Antek i Daniel - przy każdej ważnej okazji. I za każdym razem jest stylowo wystrojona. Nie da się nie zauważyć, że jej sukienki są mocno inspirowane tym, co danego dnia ma na sobie jej mama, która zawsze stara się wyglądać jak spod igły. Okazuje się, że wszystkie kreacje najmłodszej latorośli pary prezydenckiej są szyte na miarę. W rozmowie z "Faktem" zdradza to Jarosław Konaszewski, mistrz krawiecki, który od dawna ubiera Martę Nawrocką. "Pierwszą damę znamy od wielu lat – wspiera naszą pracownię i z dumą możemy powiedzieć, że jest naszą zaufaną klientką. Ceni gdańskie rzemiosło i lokalnych twórców, a przede wszystkim ręczne, miarowe krawiectwo, które z pasją pielęgnujemy" - mówi w rozmowie z serwisem.

Kasia Nawrocka ubiera się tam, gdzie mama. "Uwielbia przymiarki"

W rozmowie z "Faktem" mistrz wyjawił, że wszystkie projekty, jakie potem są szyte w jego pracowni dla Pierwszej Damy, wymyśla ona sama - dokładnie wie, jak chce wyglądać. "Gdy po wyborach prezydenckich nadszedł czas na projekt stylizacji na uroczystość zaprzysiężenia, pierwsza dama przyszła do naszej pracowni już z gotową wizją. Naszym zadaniem było ją zrealizować" - uchylił rąbka tajemnicy. I dodał, że jego klientką jest także mała Kasia. "Córeczka pary prezydenckiej jest naszą najsłodszą klientką – współpraca z nią to czysta przyjemność. Uwielbia przymiarki i czas spędzany w pracowni. Często inspiruje się kreacjami swojej mamy, chcąc, by ich stylizacje były spójne" - mówi dla "Faktu".