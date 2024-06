Dlaczego Ola Kwaśniewska nie ma dzieci? Jej szczera i zaskakująca odpowiedź zamknie wszystkim usta

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach od lat tworzą szczęśliwe i niezwykle zgrane małżeństwo, które wzajemnie się wspiera w każdych okolicznościach. Córka byłej pierwszej pary zauważa jednak, że sama często jest pytana, czemu nie ma dzieci, a jej partnera nikt o to nie pyta.

Dziennikarka często spotykała się z różnymi komentarzami i uwagami na temat braku dziecka. Był to jeden z powodów, które sprawiły, że zaczęła wiele mówić o nie-macierzyństwie, za co została nagrodzona statuetką ShEO Awards 2024 w kategorii "Walka ze stereotypami". Z tej okazji udzieliła wywiadu redakcji "Wprost", w którym podkreśliła, że nigdy nie powiedziała, że nie chce mieć dziecka.

- Mi się przypisuje słowa, których ja właściwie nie mówię, bo moje stanowisko nie do końca jest takie. To nie jest tak, że ja chodzę i krzyczę, że nie chcę mieć dzieci. Ja mówię coś innego – a mianowicie to, że ten fakt nie powinien nikogo interesować. Tak samo, jak to, kiedy kobiety mają dzieci, nie powinno nas interesować czy te dzieci były planowane czy to może była wpadka... Jakie to były okoliczności. Tak samo nie powinno nas interesować, dlaczego dana kobieta dzieci nie ma, a towarzyszy temu – moim zdaniem – takie mocno niezdrowe zainteresowanie - powiedziała.

Ola Kwaśniewska przyznała, że nie rozumie zainteresowania społeczeństwa tym, kto i dlaczego ma lub nie ma potomstwa. Według niej wszyscy powinni zaakceptować fakt, że niektóre kobiety są matkami, a inne nie.

- Nie bardzo rozumiem, dlaczego to kogokolwiek emocjonuje. To w końcu są wybory innych ludzi – a czasem też nie wybory, tylko tak się złożyło – a nie nasze - stwierdziła.

Córka byłej pary prezydenckiej stwierdziła, że często kwestia braku dzieci wzbudza wiele negatywnych emocji, co tłumaczy lękiem, że samemu dokonało się złego wyboru. Jednocześnie zaznaczyła, że sama nigdy nie mówiła, że świadomie wybrała nie-macierzyństwo.

- To jest niebywałe, że wszyscy mi wkładają w usta taką wypowiedź. Właśnie nigdy publicznie nie wypowiedziałam się na temat powodów odnośnie tego, że nie mam dzieci. Ja mówiłam coś innego – mówiłam, że ja nie powinnam musieć odpowiadać na te pytania, bo tu jest ta granica mojej prywatności - mówiła w rozmowie z "Wprost".

Stanowcza i szczera wypowiedź Oli Kwaśniewskiej z pewnością sprawi, że wiele osób zmieni swoje podejście. Wiele osób zapewne nie zdawało sobie sprawę, że swoim zachowaniem może przekraczać granice.

