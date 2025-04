Rafał Trzaskowski ma dwójkę dzieci i psa Bąbla! Co o nich wiemy?

Rafał Trzaskowski wziął ślub z Małgorzatą w czerwcu 2002 r. Para poznała się w czasie studiów Trzaskowskiego w Kolegium Europejskim. - Może zabrzmi to banalnie, ale to była miłość od pierwszego wejrzenia. Oglądałam zdjęcia mojego brata ze studiów i na jednym z nich zobaczyłam chłopaka, który mnie zaciekawił. Później przyjechałam do brata na zakończenie roku kolegium europejskiego. Zobaczyłam z daleka Rafała i w mojej głowie pojawiła się myśl: "To będzie mój mąż". Sama się wtedy śmiałam z tego dziwnego przeczucia - wspominała w rozmowie z "Vogue".

Rafał Trzaskowski - dzieci

Para doczekała się dwójki dzieci: córki Aleksandry, która przyszła na świat w 2004 r. oraz syna - Stanisława, który urodził się w 2009 r. Razem z dziećmi zamieszkali na warszawskich Kabatach. Choć Trzaskowski jest dość aktywny w mediach społecznościowych, to jednak zazwyczaj niewiele zdradza ze swojego prywatnego życia. W jednym z wywiadów przyznawał, to że same dzieci nie są zanadto chętne do pokazywania się w sieci. Z okazji dnia dziecka w 2023 zamieścił on jednak wpis im poświęcony. - Miłość do dzieci jest bezwarunkowa. Nawet jak już wyrosły z Dnia Dziecka i nawet jak nie lubią się lansować z tatą w mediach społecznościowych. Ola i Staś nie znoszą patosu, więc napiszę - jesteście naprawdę super! Nawet jak jesteście niesforni, nie macie czasu nawet dla Bąbla i ciągle sobie nawzajem dokuczacie (tylko nie mówcie mamie, że to napisałem) - czytaliśmy.

- Bycie ojcem dla tej wspaniałej dwójki to najlepsze, co mogłem sobie wyobrazić. Ola i Staś są mistrzami świata we wszystkim! Wspólnie z Gośką nauczyliśmy się od nich wiele i mamy nadzieję, że jeszcze sporo przed nami - dodawał w innym wpisie.

Pies Rafała Trzaskowskiego

Ważnym członkiem rodziny jest również Bąbel. To uroczy uroczy buldog francuski o charakterystycznym pyszczku i figlarnym spojrzeniu, który regularnie pojawia się na Facebooku, Instagramie i platformie X Rafała Trzaskowskiego. W sieci pojawiały się już żarty, że mógłby on reprezentować wielu Polaków - jako odrobinę ociężały, ale pełen uroku osobistego, oraz przede wszystkim lojalny i pełen ciepła.

