Najnowszy sondaż. Paradoks! Te wieści dadzą radość i Trzaskowskiemu, i Nawrockiemu!

Radość Trzaskowskiego

Czemu radować może się kandydat Koalicji Obywatelskiej? Rafał Trzaskowski utrzymuje solidną przewagę w wyścigu prezydenckim, zdobywając w najnowszej prognozie Onetu aż 37,8 proc. poparcia. Co więcej, ma on szansę na zwycięstwo w 11 z 16 województw, co oznacza, że może odbić województwo łódzkie, które wcześniej popierało Andrzeja Dudę. W województwach takich jak pomorskie (63,4 proc.) czy lubuskie (62,4 proc.), Trzaskowski cieszy się najwyższym poparciem. Pewnie wygrywa także w woj. wielkopolskim (60,1 proc.) i kujawsko-pomorskim (59,7 proc.).

Dodatkowo w drugiej turze wyborów Trzaskowski mógłby liczyć na 53,2 proc. poparcia. Model Onetu wskazuje, że Trzaskowski ma 98 proc. szans na wygraną, co jest minimalnym spadkiem o 1 pkt proc. w stosunku do sytuacji sprzed trzech tygodni.

Radość Nawrockiego

Skąd zatem powody do radości u popieranego przez PiS Karola Nawrockiego? Otóż m.in. w ostatnim sondażu "Super Expressu" przegrywał on drugą turę z kandydatem Konfederacji Sławomirem Mentzenem (WIĘCEJ: Mentzen wyprzedził Nawrockiego. Zobacz koniecznie najnowszy sondaż prezydencki!). Tymczasem w prognozie Onetu szef IPN pewnie plasuje się na drugim miejscu z 25,3 proc. poparcia. Rywal z Konfederacji zyskuje co prawda na popularności, osiągając 19,6 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 2,6 pkt proc. w ciągu ostatnich trzech tygodni, ale wciąż przewaga jest znacząca.

Karol Nawrocki utrzymuje przewagę w bastionach PiS, takich jak województwo podkarpackie (66,8 proc.) czy lubelskie (60,4 proc.). Wygrywa również w woj. świętokrzyskim (58,5 proc.), małopolskim (55,8 proc.) i podlaskim (55,6 proc.).

W drugiej turze Nawrocki mógłby liczyć na 46,8 proc. Również w tym przypadku można spojrzeć przez różowe okulary, gdyż przewaga Trzaskowskiego zmniejszyła się o 1,2 pkt proc. w porównaniu do poprzednich prognoz.

