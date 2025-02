Żona Karola Nawrockiego - kim jest Marta Nawrocka?

W mediach aż huczy na temat Karola Nawrockiego. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się jego rodzinie, żonie i dzieciom. Żoną szefa IPN jest Marta Nawrocka. Do niedawna niewiele było o niej wiadomo, bo unikała rozgłosu. Jednak, gdy kampania wyborcza ruszyła, Marta Nawrocka postanowiła wspomóc męża i weszła do gry. Wzięła bezpłatny urlop w pracy (jako funkcjonariusz publiczny - przez wykonywaną pracę, musi podporządkować się pewnym regulacjom) by pomagać Karolowi Nawrockiemu w zdobyciu, jak największej grupy wyborców. Bez urlopu nie mogłaby np. zachęcać do głosowania na męża. Już będą na urlopie pojawiła się m.in. na ulicach Gdańska, gdzie rozdawała ulotki promujące męża oraz zbierała podpisy na listach poparcia.

Nie wyobrażam sobie, by nie wspierać mojego męża w tej ważnej drodze. Na czas kampanii wyborczej zawiesiłam swoje życie zawodowe, zatem bez wątpienia Karol może na mnie liczyć. Oczywiście w tym czasie chciałabym poznać Was, ale też mam nadzieję, że Wy poznacie mnie - mówiła w "Super Expressie".

Gdzie pracuje i jakie ma wykształcenie Marta Nawrocka?

Marta Nawrocka to absolwentka wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Gdańskim, ukończyła studia zaocznie. Jeszcze w czasie uczęszczania do liceum została mamą syna Daniela. Ma 38 lat. Będąc młodą osobą zaczęła pracę jak funkcjonariuszka Służby Celnej. Pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej już od 18 lat. Jest funkcjonariuszem celnym na stanowisku młodszego eksperta celnego. Jak mówiła w niedawnym wywiadzie, celem jej pracy jest walka z nielegalnym hazardem, a także kontrola tego legalnego, np. kasyn i zakładów wzajemnych. Nawrocka przyznała, że to nie jest praca za biurkiem, a nieraz wygląda raczej jak film sensacyjny:

Pracujemy w grupie, która zajmuje się tzw. realizacją, czyli mówiąc wprost, wchodzimy z bronią do miejsc, w których mogą znajdować się nielegalne automaty. Czasem wiąże się to z wyważeniem drzwi, czasem trzeba kogoś obezwładnić i zatrzymać siłą - opowiadała.

Nawrocka wyznała, że w związku ze swoją pracą, często bywa też na strzelnicy, ponieważ umiejętność posługiwania się bronią jest wymagana w jej pracy. Co ciekawe żona Nawrockiego uczęszczała do szkoły baletowej w Gdańsku. Zaczęła tańczyć jako 10-latka i jak wyznała w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" bardzo chciała zostać baletnicą. Dzięki tej szkole nauczyła się dyscypliny i determinacji.

Dzieci Karola Nawrockiego. Najstarszy syn chciał pójść w politykę

Razem z mężem Marta Nawrocka wychowują troje dzieci: Daniela, Antoniego i Katarzynę. Najstarszy z dzieci, syn Daniel jest już dorosły, pracuje jako dziennikarz, a w 2024 roku startował z listy PiS w wyborach samorządowych jako kandydat do rady miasta Gdańska, niestety mandatu radnego nie zdobył. Jest za to radnym dzielnicy Siedlce. Nie jest biologicznym synem Naworckiego, ale traktuje go jak ojca, bardzo ceni i ma z nim świetne relacje. O tym, że Daniel nie jest synem biologicznym Karol Nawrocki sam przyznał w czasie jednego z pierwszych spotkań wyborczych.

Jak Marta Nawrocka poznała przyszłego męża?

Marta Nawrocka opowiedziała w wywiadzie dla "Sieci" jak poznała przyszłego męża. Okazuje się, że ich pierwsze zetknięcie się ze sobą było zupełnie przypadkowe:

To był przypadek. Miałam przyjaciółkę, którą odwiedzałam ma gdańskich Siedlcach. Minęłam kiedyś w przejściu na schodach z chłopakiem, spotkaliśmy się wzrokiem. Zaskoczyło mnie, że tak mnie przeszył, poczułam coś niesamowitego. Poszłam do koleżanki i zaczęłam o nim opowiadać. Jak był ubrany, że był z psem. No i ona mówi, że to pewnie Karol, nasz kolega z osiedla, trenuje boks. Jej chłopak go znał. O tak się zaczęła nasza znajomość. Ujął mnie tym, że nie było dla niego żadną przeszkodą to, że mam 19 lat i dwuletniego synka.

Kandydaci w wyborach prezydenckich 2025

Na koniec lutego 2025 chęć startu w wyborach prezydenckich zgłosiło trzydziestu jeden kandydatów. Zarejestrowanych zostało 28 komitetów. Są to komitety m.in:

Karola Nawrockiego (popieranego przez PiS),

Magdaleny Biejat (kandydatki Lewicy),

Marka Jakubiaka (posła koła Wolni Republikanie),

Macieja Maciaka (związanego z Włocławkiem lidera Ruchu Dobrobytu i Pokoju),

Marka Wocha (kandydata Bezpartyjnych Samorządowców),

Sławomira Mentzena (kandydata Konfederacji),

Rafała Trzaskowskiego (prezydenta Warszawy i kandydata KO),

Grzegorza Brauna (europosła wykluczonego z Konfederacji),

Szymona Hołowni (marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi),

Adriana Zandberga (posła, kandydata partii Razem),

Wiesława Lewickiego (lidera partii Normalny Kraj),

Wojciecha Papisa (kandydat Bezpartyjnych),

Romualda Starosielca (kandydat Ruchu Naprawy Polski)

Pawła Tanajno (kandydat Polski Liberalnej Przedsiębiorców PL).

Wybory prezydenckie w Polsce: terminy

Wybory prezydenckie odbędą się wiosną 2025 roku. Pierwsza tura odbędzie się 11 maja. Zaś drugiej tury wyborów, jeśli będzie taka potrzeba odbędzie się 1 czerwca.

