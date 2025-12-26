Gwiazdor "Rancza" śpiewał "piękny Maryjan, mądry Maryjan". Co dziś dzieje się z Marianem Krzaklewskim? Miał grać pierwsze skrzypce, teraz jest o nim cicho

Przystojniak polskiej polityki - przypominamy sylwetkę Mariana Krzaklewskiego

Marian Krzaklewski w latach 90. był jedną z bardziej znanych osób związanych z polityką. W sprawy społeczno-polityczne zaczął się angażować już w czasach PRL. W 1980 wstąpił do „Solidarności”, a także brał udział w zakładaniu struktur zakładowych związku w Polskiej Akademii Nauk, był wiceprzewodniczącym Górnośląskiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” PAN. W 1989 został członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Działał również w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie jako sekretarz komitetu regionalnego w Regionie Śląsko-Dąbrowskim, był wiceprzewodniczącym Regionalnej Komisji Wykonawczej związku. Zaś w 1991 na kolejnym zjeździe „Solidarności” został wybrany na następcę Lecha Wałęsy na stanowisku szefa związku. Co ciekawe jego konkurentami byli Bogdan Borusewicz i Lech Kaczyński.

Stał na czele "Solidarności", tworzył AWS, chciał zostać prezydentem

Krzaklewski brał udział w stworzeniu AWS, czyli Akcji Wyborczej Solidarność. Był to blok wyborczy, skupiający większość ugrupowań prawicowych (m.in. „Solidarność”, Porozumienie Centrum, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Porozumienie Chrześcijańskich Demokratów, Konfederację Polski Niepodległej). W 1997 odniósł sukces, bo kierowany przez niego blok wyborczy AWS wygrał wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu.

Potężna porażka w wyborach prezydenckich 2000 i kultowa piosenka, którą zaśpiewał znany aktor!

Wydawało się, że AWS dostał wiatru w żagle. W końcu w 2000 roku Marian Krzaklewski zdecydował się na start w wyborach prezydenckich. Nie było to proste, bo o drugą kadencję walczył Aleksander Kwaśniewski, który zresztą zmiótł przeciwników i zdobył ponad 50 proc. głosów już w pierwszej turze wyborów. A Krzaklewski? Był dopiero trzeci, ustępując Andrzejowi Olechowskiemu (jednemu z twórców Platformy Obywatelskiej).

To właśnie w czasie kampanii wyborczej znany aktor, Piotr Pręgowski, którego Polacy doskonale kojarzą z rolach w takich serialach jak "Zmiennicy" czy "Ranczo", a także z kultowego filmu "Miś", zaśpiewał piosenkę o Krzaklewskim. Jej słowa wzbudziły wielkie emocje, a brzmiały tak: "Marian Krzaklewski to nasz kandydat, piękny Maryjan, mądry Maryjan". Sama piosenka powróciła po kilku latach... w spocie SLD.

W 2009 roku SLD chcąc uderzyć w Krzaklewskiego, który startował w wyborach do PE, publikując spot, w którym przypomniano tę piosenkę. - Start Krzaklewskiego oznacza, że wracają stare twarze i to te najbardziej skompromitowane. Marian Krzaklewski jest symbolem upadku polityki AWS, a PO ma dziś właśnie jego twarz. Wypowiedzi demaskują jego zakłamanie i brak kompetencji - mówił jeden z polityków SLD w nagraniu. Takie wykorzystanie przebitek z dawnej kampanii nie spodobało się Krzaklewskiemu.

Polityk zareagował stanowczo, a nawet mówił, że jest obrazą uczuć religijnych! Chodziło o skojarzenie słowa "Maryjan" z imieniem matki boskiej, Maryja. - Spot SLD to obraza osoby świętej. Jeśli ktokolwiek poczuł się nim urażony, to można rozważyć pozew - oburzał się wówczas będący liderem podkarpackiej PO, Krzaklewski.

Po wielu zamieszaniach Krzaklewski próbował swoich sił w polityce właśnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009, jednak nie udało mu się zdobyć euromandatu. Jeśli chodzi o Solidarność to w 2002 zrezygnował z funkcji przewodniczącego „Solidarności”, zastąpił go Janusz Śniadek.

Co teraz dzieje się z Marianem Krzaklewskim?

W 2017 Krzaklewski przeszedł na emeryturę. Obecnie ma 75 lat. Niewiele wiadomo o jego obecnej działalności, ale faktem jest, że odchodząc na polityczną emeryturę chciał jeszcze działać w "Solidarności" na arenie międzynarodowej, czym zajmował się przed emeryturą. – Będę kontynuował swoje zadania w innej formule zawodowej. Więc to jest takie pożegnanie z powitaniem – zapewniał wówczas w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Obecnie raczej nie pojawia się publicznie. W 2022 w Częstochowie był brał udział w kongresie poświęconemu życiu księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie był jednym z uczestników debaty organizowanej w ramach kongresu.

Krzaklewski prywatnie: rodzina, żona i dzieci

Prywatnie Marian Krzaklewski od ponad 40 lat jest w związku małżeńskim z Marylą Krzaklewską. Pobrali się 11 listopada 1978 roku i doczekali dwóch synów: Michała i Piotra. Polityk opowiadała o tym, czym zaimponował mu przyszła żona: - Pogodą ducha. Że jest naturalna. Potem wiernością i oddaniem. Gdy podjęła decyzję, to na zawsze. To moja radość w trudnych chwilach... no i ma cięty język - mówił w jednym z wywiadów. A ona dodawała na łamach "Vivy" w 2010 roku: - Cenię w nim, że jest bezpośredni, że potrafi uronić łzę, jak się wzruszy. I się tego nie wstydzi.

Małżonkowie doczekali się dwóch synów: Michała i Piotra. W okresie wielkiej popularności Krzaklewskiego małżonkowie często razem pojawiali się na różnych imprezach, koncertach. W naszej galerii zobaczycie zdjęcia Krzaklewskich sprzed lat.

