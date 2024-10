69-letnia Jolanta Kwaśniewska nie jest babcią. Żałuje? Zawahała się, ale odpowiedziała wprost

Jolanta Kwaśniewska gościła ostatnio w programie TVP Info "Trójkąt polityczny". Choć nazwa wskazuje na to, że pytania zadawane gościom będą dotyczyć polityki, to była pierwsza dama dostała też pytanie wyjątkowo prywatne. Mimo zmieszania zdecydowała się na nie szczerze odpowiedzieć.

Pytanie było odmienne od innych skupiających się bardziej na polityce, ale Kwaśniewska i tak odpowiedziała.

Yyyyyy. Troszkę żałuję, tak. Chciałabym być babcią, myślę, że to jest fajna funkcja. Ja bym była babcią taką "po bandzie" - stwierdziła Kwaśniewska, początkowo lekko się wahając.

Żona byłego prezydenta Polski dodała, że choć babcią nie jest, opiekuje się psiakami Aleksandry i jej męża:

Odcinek z wypowiedziami Jolanty Kwaśniewskiej znajdziecie na youtube'owym koncie programu.

Ola Kwaśniewska za Kubę Badacha wyszła w 2012 r. Teraz Aleksandra jest po czterdziestce, a jej mąż zbliża się do pięćdziesiątki. Oboje rozwijają się zawodowo (Badach juroruje w "The Voice of Poland"), a prywatnie opiekują ukochanymi zwierzakami.

Nie mają dzieci, ale Aleksandra często bywa o nie pytana. Czy nie chce mieć dzieci? Nie odpowiada jednoznacznie. Widać, że chciałaby po prostu nie rozmawiać publicznie na ten temat.

Mi się przypisuje słowa, których ja właściwie nie mówię, bo moje stanowisko nie do końca jest takie. To nie jest tak, że ja chodzę i krzyczę, że nie chcę mieć dzieci. Ja mówię coś innego - a mianowicie to, że ten fakt nie powinien nikogo interesować - mówiła Ola w rozmowie z "Wprost".