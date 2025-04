64-letni aktor - Jean-Claude Van Damme, którego fani kojarzą przede wszystkim z takich produkcji jak "Street Fighter" czy "Kickboxer", został uwikłany w skandal, który odbił się szerokim echem w międzynarodowych mediach. Według Anteny 3 filii CNN, Van Damme miał przyjąć pięć kobiet jako "prezent" od organizacji przestępczej. Władze Rumunii skierowały sprawę do Dyrekcji ds. Ścigania Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu (DIICOT). Twierdzą, że aktor był świadomy, iż kobiety zostały przymuszone do tego "spotkania" i są ofiarami handlu ludźmi.

Zobacz też: JEST ZWIASTUN filmu Niezniszczalni 2 z weteranami kina akcji - YOUTUBE

Jean-Claude Van Damme może mieć poważne kłopoty

Do rzekomego zdarzenia miało dojść we Francji, podczas wydarzenia organizowanego przez samego Van Damme’a w Cannes. Jak podają rumuńskie media, jedna z kobiet, które brały w nim udział, postanowiła przerwać milczenie i złożyła zeznania, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez DIICOT.

Adwokat Adrian Cuculis, który reprezentuje jedną z poszkodowanych kobiet powiedział, że osoby zamieszane w organizację procederu miały świadomie zaoferować pięć kobiet znanemu aktorowi, który miał być w pełni świadomy ich sytuacji.

To nie pierwsza tego typu sprawa w ostatnim czasie. Głośnym echem odbił się skandal z udziałem Andrew i Tristana Tate’ów, którzy zostali aresztowani w Rumunii w 2022 roku pod zarzutem handlu ludźmi i wykorzystywania kobiet. Po długim postępowaniu pozwolono im opuścić kraj, ale sprawa nadal budzi ogromne emocje. Podobieństwa do obecnych zarzutów wobec Van Damme’a sprawiają, że temat wywołuje jeszcze większe poruszenie. Czy hollywoodzki gwiazdor faktycznie jest winny? Na to pytanie odpowiedzą śledczy.

Na ten moment Jean-Claude Van Damme nie skomentował jeszcze sprawy. Nie wiadomo również, czy aktor zostanie wezwany na przesłuchanie lub, czy zostaną mu postawione konkretne zarzuty.

Międzynarodowe media oraz fani na całym świecie z niepokojem śledzą rozwój tej sytuacji. Jeśli oskarżenia okażą się prawdziwe, będzie to jeden z największych skandali w karierze popularnego aktora. Sprawa pozostaje jednak w fazie śledztwa i oficjalne zarzuty nie zostały jeszcze przedstawione.

Zobacz też: Chuck Norris i Van Damme razem na ekranie. Zagrają w "Niezniszczalnych 2"

Zobacz naszą galerię: Jean-Claude Van Damme może mieć poważne kłopoty. W tle handel ludźmi

Sonda Czy oglądasz sporty walki? Tak Nie