Tak mąż Oli Kwaśniewskiej uczcił 12 rocznicę ślubu. Piękne!

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach poznali się dzięki przypadkowi - oboje pojawili się na wydarzeniu towarzyskim. Wcale nie szukali miłości! Okazało się jednak, że świetnie się dogadują. Długo budowali swoją relację, a w 2012 roku zdecydowali się powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Para do dziś tworzy szczęśliwy związek, w którym zawsze się wspierają.

Oboje są rozpoznawalni, dzięki czemu dobrze rozumieją swoje zobowiązania i często nietypowe wyzwania zawodowe, jakie mogą wymagać poświęceń. Ola Kwaśniewska często chwali się muzycznymi dokonaniami Kuby Badacha, a kilkukrotnie pomogła mu nawet napisać tekst do piosenek. Widać, że świetnie dogadują się nie tylko w życiu codziennym, ale także na płaszczyźnie artystycznej! Nie dziwi zatem fakt, że z dumą uczcili swoją kolejną rocznicę.

Mąż Oli Kwaśniewskiej uczcił rocznicę ślubu

Ola Kwaśniewska upamiętniła rocznicę ślubu wstawiając zdjęcie z wesela, na którym ona i Kuba Badach trzymają kieliszki oraz promiennie się uśmiechają. Dodała także zabawny podpis: "12 lat temu, gdy byliśmy młodzi i chudzi. Reszta bez zmian". Muzyk także postanowił przypomnieć o tym pięknym dniu!

Na profilu Kuby Badacha na Instagramie także pojawiło się zdjęcie z uroczystości. Tym razem jest czarno-białe, a świeżo upieczeni małżonkowie dają sobie całusa.

- 12 lat temu… A motyle w brzuchu ciągle latają jak szalone - napisał artysta.

W komentarzach szybko pojawiło się wiele gratulacji. "Ja się wcale nie dziwię, że motyle w brzuchu wciąż latają. Poślubił Pan kobietę cudowną, życzliwą, mądrą, empatyczną, po prostu damę. Gratulacje dla Was"; "Wspaniale czytać takie wyznania. Szczęścia na kolejne lata dla Państwa"; "Cudownie tak pielęgnować tę miłość..."; "Kolejnych wspólnych lat w zdrowiu i niekończącej miłości"; "Gratulacje! Wszystkiego co najpiękniejsze na dalsze lata dla Was" - czytamy.

