Kwaśniewska pokazała kadr z wesela z Badachem. Zaskoczenie! Miała inną suknię niż na ślubie [ZOBACZ]

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się we 22 września 2012 roku w Warszawie. Ślub Oli i Kuby odbył się w pięknym warszawskim kościele, Katedrze Polowej Wojska Polskiego i był iście królewski! Katedra wprost tonęła w kwiatach, a wśród gości znalazła się cała śmietanka towarzyska z kręgów kultury i polityki. Pamiętne jest też to, że w czasie, gdy młodzi wchodzili do kościoła, padał deszcz, co nalży odczytać jako znak pomyślności we wspólnym życiu.

Kwaśniewska miała dwie suknie ślubne. Jednak była wysadzana drogocennymi kamieniami, druga była koronkowa

Z okazji rocznicy Kwaśniewska pokazała na Instagramie zdjęcia z tego pięknego dnia, a konkretnie zdjęcie z wesela. To, co zwraca uwagę to suknia panny młodej, bo na opublikowanym z okazji 12. rocznicy zdjęciu, jest inna niż ta, w której Kwaśniewska składała przysięgę przed ołtarzem! Oznacza, to że Kwaśniewska miała dwie suknie.

Pierwsza suknia, którą była prezydentówna miała w kościele została zaprojektowana przez Sabrinę Pilewicz. Miała ona tiulową górę i gorsetowy dekolt: była wyszywana różnorodnymi, ręcznie naszywanymi kamieniami Swarovskiego. - Gdybym miała opisać suknię trzema słowami : nowoczesna, architektoniczna i ultrakobieca - mówiła dwanaście lat temu projektantka sukni Sabrina Pilewicz dla "Plejady". Jak wówczas wyjawiła:

Suknia została wykonana z ponad 12 metrów włoskiej tafty jedwabnej w wyrafinowanym kolorze kremowym. Góra została wykonana z muślinu jedwabnego, w kolorze cielistym. Cała suknia została wyszyta ponad 400 kamieniami Swarovskiego, wszystkie przyszyte ręcznie.

Druga suknia, którą Aleksandra Kwaśniewska miała na weselu, była zupełnie inna: koronkowa z dekoltem w kształcie litery V i lejącym się dołem. To właśnie zdjęcie w tej sukni Ola opublikowała z okazji rocznicy.

