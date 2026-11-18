Krzysztof Gawkowski wydał książkę o sztucznej inteligencji. „Niewidzialna rewolucja” już w sprzedaży

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski napisał książkę poświęconą sztucznej inteligencji. Publikacja zatytułowana „Niewidzialna rewolucja. Jak AI przejmuje świat” ukazała się 12 listopada 2026 roku nakładem wydawnictwa Helion. Polityk Lewicy analizuje w niej wpływ sztucznej inteligencji na gospodarkę, społeczeństwo, cyberbezpieczeństwo oraz codzienne funkcjonowanie państwa.

- To z tej książki dowiecie się, jak sztuczna inteligencja nas uwodzi. Tam, gdzie miłość, radość, tam, gdzie nasze życie. Serdecznie polecam wam lekturę. Możecie przeczytać, możecie posłuchać. Najważniejsze, żebyście dowiedzieli się, jak AI zmienia wasze życie – mówił Krzysztof Gawkowski w mediach społecznościowych.

O czym jest nowa książka Krzysztofa Gawkowskiego? AI zmienia codzienne życie

W swojej książce Krzysztof Gawkowski opisuje, w jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na codzienne życie ludzi i stopniowo zmienia otaczającą nas rzeczywistość. Autor zwraca uwagę na rosnącą rolę algorytmów, które decydują o tym, jakie treści widzimy w internecie, wpływają na nasze wybory i sposób podejmowania decyzji. Zastanawia się również, czy człowiek nadal zachowuje kontrolę nad rozwijającą się technologią, czy też coraz bardziej się od niej uzależnia.

Publikacja przybliża także historię i podstawy działania sztucznej inteligencji oraz jej zastosowanie w ochronie zdrowia, administracji, gospodarce i infrastrukturze. Gawkowski porusza kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, ochroną danych, etyką oraz przyszłością rynku pracy. Wyjaśnia również, kto odpowiada za tworzenie algorytmów, kto sprawuje nad nimi kontrolę i jakie konsekwencje może przynieść ich coraz szersze wykorzystywanie. Książka została napisana w sposób przystępny również dla osób, które nie mają specjalistycznej wiedzy technologicznej.

Kim jest Krzysztof Gawkowski? Minister cyfryzacji ma na koncie kilka książek

Krzysztof Gawkowski od 13 grudnia 2023 roku pełni funkcję ministra cyfryzacji i wicepremiera w rządzie Donalda Tuska. Jest również posłem na Sejm od 2019 roku oraz wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy. Wcześniej przez kilka lat kierował klubem parlamentarnym Lewicy, a swoją działalność polityczną rozpoczynał w samorządzie. Z wykształcenia jest politologiem, posiada również stopień doktora nauk humanistycznych. Jego najnowsza książka pt. „Niewidzialna rewolucja. Jak AI przejmuje świat” nie jest pierwszą publikacją w jego dorobku. Wcześniej wydał między innymi „Obudzić państwo” (2015), „Administracja samorządowa w teorii i praktyce” (2017), „Cyberkolonializm” (2018) oraz „Nowe Państwo” (2023). Gawkowski jest także autorem powieści kryminalnych, takich jak „Piętno prawdy” (2010), „Cień przeszłości” (2018) i „Odnowa” (2021).

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