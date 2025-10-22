Nie tylko Nawrocka! Żony polityków zadały szyku. Hołownia jak milion dolarów, Gawkowska w obłędnej sukni

Konkurs Chopinowski rozstrzygnięty: 27-letni Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych zdobywa I nagrodę.

Prezydent Karol Nawrocki podkreśla uniwersalność twórczości Chopina, nazywając go "obywatelem świata".

Wydarzenie przyciągnęło również uwagę mediów ze względu na eleganckie kreacje żon polityków, które zadały szyku.

Tegorocznym laureatem Konkursu został 27-letni Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych. Nie jest to jego pierwszy kontakt z tym prestiżowym wydarzeniem – w 2015 roku dotarł do finału, zajmując czwarte miejsce. Tym razem Lu triumfował, zdobywając I nagrodę oraz złoty medal, który wręczył mu prezydent Karol Nawrocki. Podczas swojego wystąpienia podkreślił niezwykły wpływ Fryderyka Chopina na światową kulturę, stwierdzając, że kompozytor nie należy wyłącznie do Polski, ale jest obywatelem świata.

- Musimy ze skromnością przyznać, mówię to jako prezydent Polski, że Fryderyk Chopin nie jest tylko nasz. Cyprian Kamil Norwid napisał o nim: "Polak sercem, a talentem świata obywatel". Myślę, że każdy kolejny Konkurs Chopinowski właśnie tego dowodzi, że za sprawą muzyki Fryderyk Chopin jest i był obywatelem całego świata, łamiąc nie tylko granice, ale kolejne wieki, w których jest interpretowany, opowiadany, w których go słyszymy – mówił prezydent.

Żony polityków zadały szyku

W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Karolowi Nawrockiemu towarzyszyła pierwsza dama, która postawiła na klasyczną, prostą suknię w czarnym kolorze. Do tego założyła czarne futerko. Zrezygnowała z widocznej biżuterii, a włosy pozostawiła rozpuszczone. Jednak na wydarzeniu pojawiły się także inne żony polityków, które prezentowały się równie szykownie.

Obecni byli między innymi Szymon Hołownia z żoną Urszulą, która wyglądała jak milion dolarów. Postawiła na długą, czarną suknię z marszczeniem z boku. Do tego dobrała długie kolczyki, które mocno przykuwały uwagę. Włosy spięła w kok, zostawiając grzywkę z przodu.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski także pojawił się z małżonką. Angelika Gawkowska nieco się wyłamała i zamiast czerwieni postawiła na powalającą suknię w bordowym kolorze. Z boku miała marszczenie i rozcięcie do kolana. Do tego dobrała czarne szpilki, a włosy związała z tyłu w kok.

Nie zabrakło zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP Adama Andruszkiewicza z żoną Kamilą. Małżonka polityka wybrała długą, czarną suknię z długimi, bufiastymi rękawami, która pięknie błyszczała w świetle. Włosy miała rozpuszczone, a uwagę zwracała czerwona szminka.

