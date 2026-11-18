Wszystko zaczęło się od niespodziewanego zaproszenia, które padło z ust Donalda Tuska w Szczecinie 11 listopada. Podczas uroczystości chrztu promu M/F „Bursztyn” premier publicznie zwrócił się do Karola Nawrockiego. Szef rządu zaproponował wspólne łamanie się opłatkiem w swoim prywatnym mieszkaniu w Sopocie.

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– Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca, w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy, moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – powiedział Donald Tusk.

Kasia Tusk przerywa milczenie. Chodzi o choinkę

Choć oficjalna odpowiedź prezydenta jeszcze nie padła bezpośrednio, atmosfera wokół zaproszenia gęstnieje. Do akcji wkroczyła córka premiera, Kasia Tusk, która na Instagramie relacjonowała przygotowania do nadchodzących świąt. Pokazując dekorowanie sopockich wnętrz, pozwoliła sobie na wyjątkowo uszczypliwą uwagę pod adresem Karola Nawrockiego.

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Jak napisała Kasia Tusk:

- Moja choinka może w tym roku odetchnąć z ulgą. Pewien zaproszony gość nie przyjedzie jednak do Sopotu na przedświąteczny opłatek, więc nikt nie każe jej wynosić się z salonu z powodu niemieckich korzeni"

Córka premiera mnie przekonała, że jego zaproszenie dla prezydenta było szczere. https://t.co/w1dBZ0hy9Q— kataryna 🇵🇱 (@katarynaaa) November 17, 2026

Galeria poniżej: Tak zmieniło się mieszkanie Kasi Tusk

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