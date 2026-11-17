Jacek Murański pojawił się w Sejmie, a miało to związek z posiedzeniem Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Wszystko przez to, że posłowie zajmowali się wnioskiem Jacka Murańskiego o pociągnięcie posła Sebastiana Kalety z Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej za nazwanie go "jednym z największych patusów w polskim internecie".

Jakby tego było mało w czasie rozmowy z dziennikarzami Murański wyznał, że zamierza startować w przyszłorocznych wyborach do Senatu. - Tak, niezależnie. Ja jestem konserwatystą, narodowcem. Ja nie jestem wężem, skóry nie zmieniam - zapewnił z pełną powagą Murański. Po czym od razu zaznaczył, do kogo jest mu najbliżej jeśli chodzi o podejście polityczne:

Natomiast, niewątpliwie ogromne wrażenie robi na mnie w ostatnim czasie zarówno pan Kosiniak-Kamysz, jak i drugi z PSL-u znany konserwatysta, którego widziałbym w roli wicepremiera. Nie ukrywam, że PSL jawi się w tej chwili jako jedyna reprezentacja konserwatywnej, racjonalnej Polski. Im lepszy wynik zdobędzie PSL, tym będzie większa przeciwwaga dla Lewicy w przyszłym Sejmie i tym lepiej dla Polski racjonalnej, konserwatywnej, zdrowo myślącej i narodowej – ocenił.

Kim jest Jacek Murański?

Jacek Murański jest znany ze świata walka, czyli freak-fightów, ale nie tylko. To także aktor amator, który występował m.in. w epizodycznych rolach w "Ojcu Mateuszu", "Na Wspólnej", "Pierwszej Miłości" czy Klanie. Pojawił się także m.in. w "Krucjacie", "Archiwiście" czy "Lombard. Życie pod zastaw". O Murańskim w kontekście polityki było głośno w zeszłym roku, gdy to na niego powoływał się premier Donald Tusk w kampanii wyborczej. - To postać znana, także panu Nawrockiemu - mówił wówczas premier. - Znana między innymi z walk MMA, a także aktor w niedużych rolach. Murański pod nazwiskiem: "wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak - Wielki Bu, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego" - cytował premier Tusk.