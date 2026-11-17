Marianna Schreiber nie przestaje wzbudzać emocji swoimi wpisami w sieci. Tym razem celebrytka wzięła na warsztat postać Marty Nawrockiej. Udostępniła na platformie X fotografię pierwszej damy, która zaprezentowała się w efektownej, długiej czerwonej sukni. Choć sama kreacja mogła przyciągać wzrok, to krótki podpis autorstwa Schreiber sprawił, że pod postem zawrzało.

„Nasza Królowa” – napisała krótko Marianna Schreiber. Te dwa słowa wystarczyły, by w komentarzach rozpętała się lawina odpowiedzi i pouczeń skierowanych w stronę autorki wpisu.

Błyskawiczna lekcja WOS-u

Internauci zareagowali natychmiast, wytykając Schreiber brak wiedzy o ustroju państwa. W komentarzach dominował ton niedowierzania i ironii. Użytkownicy platformy masowo przypominali celebrytce, że Polska nie jest monarchią.

„Proponuję poduczyć się i przestać oglądać Republikę, bo to, co teraz napiszę, może panią zaszokować. W Polsce nie ma króla, więc i królowej również nie ma, w Polsce jest wybierany prezydent” – napisał jeden z użytkowników. Inny dopytywał wprost: „To jest dowcip czy my już mamy monarchię?”.

Kolejna osoba zwróciła uwagę, że Polska nadal pozostaje republiką, a nie monarchią. Niektórzy internauci potraktowali ten wpis z przymrużeniem oka, inni nie szczędzili autorce uszczypliwości.

Wywołali Dodę i wątki religijne

Dyskusja pod zdjęciem Marty Nawrockiej szybko zaczęła wykraczać poza kwestie stylistyczne. Internauci postanowili uderzyć w czułe punkty Marianny Schreiber, nawiązując m.in. do jej wiary. „Katoliczko Marianno, to mamy dwie królowe?” – zapytał jeden z komentujących, odnosząc się do tradycyjnego określenia Matki Boskiej jako Królowej Polski.

Pojawiły się również głosy, że tytuł królowej należy się Dodzie, która sama określa się w ten sposób. Jedno krótkie określenie pod fotografią pierwszej damy wystarczyło więc, by dyskusja szybko zeszła z samej stylizacji na polityczne i ustrojowe skojarzenia.

Nasza Królowa🇵🇱 https://t.co/EoMA4eeCmw— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) November 16, 2026

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