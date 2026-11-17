Aleksander Kwaśniewski wkracza do świata cyfrowych mediów. Były prezydent RP został współprowadzącym nowy program pod wymownym tytułem "Panie prezydencie". Format będzie emitowany na kanale "Studio Serio". To spore zaskoczenie, ponieważ Kwaśniewski był dotąd jednym z niewielu czołowych polityków, którzy nie posiadali własnych profili w social mediach.

U boku prezydenta zasiądzie Leszek Jażdżewski, twórca kanału i publicysta "Liberté". Jak zapowiada Jażdżewski, współpraca z Kwaśniewskim ma przyciągnąć przed ekrany nie tylko sympatyków pana prezydenta, których nie brakuje, ale wszystkich, którzy w sieci szukają poważnej publicystyki.

O czym będzie program Kwaśniewskiego?

Formuła programu "Panie prezydencie" ma opierać się na rozmowach o bieżącej polityce z udziałem zaproszonych gości. Twórcy nie zamierzają jednak ograniczać się tylko do sztywnych, gabinetowych tematów.

– Z biegiem czasu będziemy też wchodzić w przestrzenie prywatne czy też międzynarodowe. Myślę, że będzie to poważny format dla ludzi świata – zapowiada Leszek Jażdżewski w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Samo "Studio Serio" ma być odpowiedzią na dominację prawicowych treści na polskim YouTubie. Twórcy projektu deklarują, że chcą stworzyć miejsce dla widzów o nieprawicowych poglądach, którzy do tej pory często czuli się ignorowani lub obrażani przez internetowych komentatorów. Ich credo to "wolność, równość, poczucie humoru".

Kiedy premiera "Panie prezydencie"?

Pierwszy przedsmak nowej roli byłego prezydenta widzowie mogli poczuć już 11 listopada, kiedy Aleksander Kwaśniewski pojawił się w materiale z okazji Święta Niepodległości. Jednak na pełnoprawny, premierowy odcinek trzeba jeszcze chwilę poczekać.

Jak ujawnił Jażdżewski w wywiadzie dla "Presserwisu", oficjalny start formatu "Panie prezydencie" zaplanowano na początek grudnia – konkretnie na wtorek, 8 grudnia 2026 r.

Fani Aleksandra Kwaśniewskiego muszą się jednak liczyć z tym, że prezydent nie będzie obecny w każdym materiale. Jego zaangażowanie ma być uzależnione od napiętego grafiku. – Będzie pojawiał się w miarę regularnie, w miarę tego, jak pozwoli mu na to jego kalendarz – tłumaczy współprowadzący program.

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