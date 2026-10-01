Wskazali pierwszą damę, która radziła sobie w swojej roli najlepiej. Kwaśniewska wygrywa, ale jej wynik to totalny kosmos!

W III RP pierwszych dam było kilka. Pierwszą z nich była żona generała Wojciecha Jaruzelskiego - Barbara Jaruzelska, kolejną żona Lecha Wałęsy - Danuta Wałęsa. Następnie nadszedł czas aż dwóch kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego, czyli dziesięciu lat z pierwszą damą Jolantą Kwaśniewską. Po niej prezydentową została żona Lecha Kaczyńskiego - Maria Kaczyńska, a następnie Anna Komorowska - małżonka Bronisława Komorowskiego. Kolejną pierwszą damą została Agata Duda, która w tej roli działała przez 10 lat, czyli dwie kadencje męża. Obecnie od ponad roku pierwszą damą jest Marta Nawrocka, żona prezydneta Karola Nawrockiego.

Pierwsza dama w Polsce

Chociaż w Polsce nie ma specjalnego stanowiska pierwszej damy, to kobiety u boku prezydentów zawsze zwracają uwagę Polaków. Od lat dyskutuje się nie tylko o tym, jakie uprawnienia, obowiązki i prawa powinna mieć prezydentowa. Od lat trwa dyskusja o tym, czy panie powinny mieć wynagrodzenie za swoją działalności.

Wiadomo, że każda z nich działa po swojemu, rozkładając akcenty na inne pola. Jeśli chodzi o obecną prezydentową to Nawrocka już jakiś czas temu powołała do życia Fundację Blisko Ludzkich Spraw, której misją jest wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i dobroczynnych, służących budowie wspólnoty opartej na solidarności, szacunku i trosce o osoby najbardziej potrzebujące. Działania fundacji koncentrują się na przeciwdziałaniu wykluczeniu, wzmacnianiu postaw obywatelskich, promocji zdrowego stylu życia, rozwoju edukacji, kultury, wolontariatu oraz integracji społecznej, z myślą o trwałej służbie obecnym i przyszłym pokoleniom.

Oprócz własnych aktywności pierwsza dama często towarzyszy też prezydentowi: w zagranicznych wizytach, spotkaniach w Polsce czy przyjmując gości w Pałacu Prezydenckim. Jest tego wiele. A która z pierwszych dam najlepiej sprawdza się w swojej roli?

Kwaśniewska wygrywa wszelkie rankingi pierwszych dam. W czym tkwi jej fenomen?

Portal Plotek przeprowadził sondę wśród swoich czytelników. To, że liderką sondy została Jolanta Kwaśniewska raczej nie dziwi, bo Polacy mają do niej szczególny stosunek, pamiętają jej działania wyjątkowo dobrze, darzą ją sympatią i cenią za aktywność, także po zakończeniu prezydentury męża.

Zresztą Kwaśniewska często jest też wskazywana jako ikona mody, co także wpływa pozytywnie na jej odbiór. Zaskoczeniem może być jednak to, jak wiele osób głosując we wspomnianej sondzie na nią wskazało. Otóż Jolanta Kwaśniewska uzyskała aż 81,58 proc. głosów i dosłownie zostawiła konkurentki daleko w tyle!

Drugie miejsce zajęła obecna pierwsza dama Marta Nawrocka z wynikiem 9,62 proc. głosów, a trzecie Maria Kaczyńska, która zebrała 5,97 proc. głosów. Kolejne miejsce przypadło Danucie Wałęsie, zdobyła ona 1,44 proc. głosów, za nią znalazła się Agata Duda z wynikiem 0,76 proc. głosów, a zestawienie zamknęła Anna Komorowska, którą wskazało tylko 0,63 proc. uczestników sondy.

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