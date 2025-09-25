Marta Nawrocka zakłada fundację! Pierwsza Dama chce pomagać dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami

Marta Nawrocka planuje powołać Fundację Pierwszej Damy, która ma wspierać osoby z niepełnosprawnościami oraz wyjątkowo zdolne dzieci.

O planach fundacji opowiedział prezydent Karol Nawrocki w ekskluzywnym wywiadzie dla „Super Expressu”.

Pierwsza Dama od początku kadencji angażuje się w działania społeczne i chce realnie zmieniać życie najbardziej potrzebujących.

Fundacja ma wspierać młodzież spoza dużych aglomeracji, której trudniej jest rozwijać talenty i zdobywać szanse edukacyjne.

Fundacja Pierwszej Damy – pomoc dla najbardziej potrzebujących

Karol Nawrocki zdradził w rozmowie z „Super Expressu”, że jego żona od początku kadencji aktywnie angażuje się w działania społeczne i nie zamierza ograniczać się do roli reprezentacyjnej.

– Moja żona już zajmuje się konkretnymi sprawami – ujawnił prezydent RP.

Według Nawrockiego, Marta Nawrocka od pierwszych dni po objęciu przez niego urzędu prezydenta skupia się na projektach, które mają przynieść wymierne efekty społeczne. Jej aktywność to nie tylko spotkania i patronaty, w planach jest konkretna działalność pomocowa.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i zdolnych dzieci

Pierwsza Dama, jak podkreśla głowa państwa, kieruje się szczególną wrażliwością na potrzeby osób, które w codziennym życiu mierzą się z największymi trudnościami.

– Ma szczególną wrażliwość na dzieci i osoby z niepełnosprawnościami – mówił nam Karol Nawrocki.

Ta wrażliwość ma być fundamentem nowej organizacji. Jak ujawnia prezydent, celem fundacji będzie wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz wyjątkowo uzdolnionych dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, które często mają ograniczony dostęp do nowoczesnej edukacji czy specjalistycznej opieki.

– Niebawem planuje powołać Fundację Pierwszej Damy, która będzie pomagać osobom niepełnosprawnym oraz wyjątkowo zdolnym spoza dużych aglomeracji – zaznacza Nawrocki.

„Znam jej wrażliwość od lat”. Empatia, ciepło i konkretne działania

Prezydent podkreślił, że działania Marty Nawrockiej nie są dla niego zaskoczeniem, zna jej empatię i społeczne zaangażowanie od lat i jest przekonany, że przełoży się ono na sposób sprawowania funkcji Pierwszej Damy.

– Znam jej wrażliwość od lat, jesteśmy małżeństwem od 15 lat i już widać, że przełoży się ona na godne sprawowanie funkcji Pierwszej Damy. Jej otwartość, ciepło i empatia przynoszą dobre efekty – podkreślił w rozmowie z „Super Expressem”.

W Pałacu Prezydenckim słychać, że Nawrocka nie zamierza poprzestać na symbolicznych gestach. Fundacja ma być konkretnym narzędziem zmiany społecznej, a jej działalność będzie jednym z kluczowych filarów aktywności Pierwszej Damy w tej kadencji.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Nawrocka na Dożynkach Prezydenkich

