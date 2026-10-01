Rosyjski dron uderzył w kijowską szkołę. W środku były dzieci

Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Ponad 160 osób ukryło się w schronie

Dziś, 1 października w dzielnicy Sołomiańskiej w Kijowie zaatakowana została szkoła. Rosyjski dron trafił w czterokondygnacyjny budynek szkoły. Uszkodzona została elewacja na wysokości trzeciego piętra, a po uderzeniu pojawił się ogień.

W czasie ataku uczniowie i pracownicy znajdowali się już w schronie. Jak podała policja, ukryło się tam ponad 100 dzieci oraz około 60 osób z personelu placówki. Według pierwszych informacji nikt nie ucierpiał, jednak sam budynek został uszkodzony.

"W chwili ataku wszystkie dzieci i pracownicy szkoły przebywali w schronie. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał"

Minister oświaty i nauki Ukrainy Andrij Butenko podziękował nauczycielom oraz dyrekcji za szybką reakcję. „Dziś rano rosyjski dron uderzył w czterokondygnacyjny budynek szkoły w jednej z dzielnic Kijowa. Po uderzeniu wybuchł pożar, na miejscu pracują ratownicy. W chwili ataku wszystkie dzieci i pracownicy szkoły przebywali w schronie. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał” – napisał.

Butenko określił atak jako „cyniczny terror”. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie rosyjskie ostrzały coraz częściej dotykają szkół, przedszkoli, uczelni i innych placówek związanych z edukacją.

Na miejscu pojawili się policjanci, saperzy i ratownicy. Ukraińskie media poinformowały również, że znaleziono głowicę drona, która mogła być niebezpieczna i grozić wybuchem. Teren wokół szkoły został zabezpieczony.

To kolejny w ostatnim czasie atak na obiekty edukacyjne i naukowe na Ukrainie. Pod koniec września rosyjski dron uderzył m.in. w siedzibę Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w centrum Kijowa. Wcześniej uszkodzone zostały także inne szkoły i uczelnie.

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This is where Russian drones hit: residential areas of Kyiv.Turn the sound on if you can.The lady is saying:This school is full of children. A Russian drone just flew in. I hope they had time to get down to the shelter.UPD. Rescuers discovered a potentially explosive… https://t.co/BGSss7I87A pic.twitter.com/i1PuT7Tepl— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 1, 2026