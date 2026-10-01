Rosyjski dron uderzył w kijowską szkołę. W środku były dzieci

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-10-01 17:00

Rosyjski dron uderzył w czwartek rano w szkołę w Kijowie. Po trafieniu w budynku wybuchł pożar, ale uczniowie i pracownicy zdążyli wcześniej zejść do schronu. Według ukraińskiej policji przebywało tam ponad 100 dzieci i około 60 pracowników placówki. Wstępne informacje mówią, że nikt nie został ranny. Na miejscu pracują służby.

Zniszczona szkoła w Kijowie po ataku drona. Na zbliżeniu widać wyrwę w ścianie. O szczegółach przeczytasz na SE.
Autor: Gerashchenko_en/ X (Twitter)

Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Ponad 160 osób ukryło się w schronie

Dziś, 1 października w dzielnicy Sołomiańskiej w Kijowie zaatakowana została szkoła. Rosyjski dron trafił w czterokondygnacyjny budynek szkoły. Uszkodzona została elewacja na wysokości trzeciego piętra, a po uderzeniu pojawił się ogień.

W czasie ataku uczniowie i pracownicy znajdowali się już w schronie. Jak podała policja, ukryło się tam ponad 100 dzieci oraz około 60 osób z personelu placówki. Według pierwszych informacji nikt nie ucierpiał, jednak sam budynek został uszkodzony.

"W chwili ataku wszystkie dzieci i pracownicy szkoły przebywali w schronie. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał"

Minister oświaty i nauki Ukrainy Andrij Butenko podziękował nauczycielom oraz dyrekcji za szybką reakcję. „Dziś rano rosyjski dron uderzył w czterokondygnacyjny budynek szkoły w jednej z dzielnic Kijowa. Po uderzeniu wybuchł pożar, na miejscu pracują ratownicy. W chwili ataku wszystkie dzieci i pracownicy szkoły przebywali w schronie. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał” – napisał.

Butenko określił atak jako „cyniczny terror”. Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie rosyjskie ostrzały coraz częściej dotykają szkół, przedszkoli, uczelni i innych placówek związanych z edukacją.

Na miejscu pojawili się policjanci, saperzy i ratownicy. Ukraińskie media poinformowały również, że znaleziono głowicę drona, która mogła być niebezpieczna i grozić wybuchem. Teren wokół szkoły został zabezpieczony.

To kolejny w ostatnim czasie atak na obiekty edukacyjne i naukowe na Ukrainie. Pod koniec września rosyjski dron uderzył m.in. w siedzibę Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w centrum Kijowa. Wcześniej uszkodzone zostały także inne szkoły i uczelnie.

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