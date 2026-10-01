To oni uratowali 174 pasażerów samolotu, który pilot chciał rozbić! "Jeśli ktoś mnie słyszy!"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-10-01 13:08

Pilot samolotu flydubai lecącego w środę z Dubaju do Tel Awiwu zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę, którą podróżowało 174 pasażerów, w większości Izraelczyków! Tylko dzięki bohaterskiej postawie zaatakowanego pilota i kilku pasażerów, udało się uniknąć koszmarnej tragedii. "Obywatel Indii Smit Machchhar, mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika" - napisał na X premier Izraela, Benjamin Netanjahu.

  • Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, powodując gwałtowny spadek samolotu o ponad 5000 metrów i śmiertelne zagrożenie dla pasażerów.
  • Bohaterska interwencja pasażerów, wspierana przez rannego kapitana, pozwoliła obezwładnić napastnika i ustabilizować maszynę.
  • Sprawdź, jak jeden z pasażerów uratował setki istnień i co ujawniono na temat motywów oraz tożsamości agresora.

Wszyscy żyją tylko dzięki interwencji kilku prawdziwych bohaterów. Według relacji pasażerów, drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, po czym samolot stracił ponad 5 tys. metrów wysokości w niecałą minutę. Pasażerowie, gdy zorientowali się, że maszyna nurkuje, postanowili działać. "Grupa Izraelczyków dostała się do kokpitu i obezwładniła napastnika. Następnie inny członek załogi przejął stery i ustabilizował samolot".

Ranny kapitan doczołgał się do drzwi

Nie udałoby się im, gdyby nie bohaterska postawa kapitana samolotu. Pochodzący z Indii Smit Machchhar, leżał zakrwawiony na podłodze kokpitu, ale zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi do kabiny. Wówczas do akcji wkroczyli pasażerowie i zobaczyli drugiego pilota uderzającego w panel sterowania. "Mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika, zapobiegając katastrofie w powietrzu" – napisał na platformie X premier Izraela Benjamin Netanjahu.

W mediach pojawiła się dramatyczna relacja jednego z bohaterów. "Jestem na pokładzie samolotu, który został zaatakowany. Właśnie obezwładniliśmy terrorystów i przygotowujemy się do lądowania. Jeśli ktoś mnie słyszy - potrzebujemy pomocy. Za chwilę lądujemy w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Wszyscy pasażerowie są bezpieczni i cali, z wyjątkiem pilota".

Wiedział, co robić, bo ogląda programy o katastrofach lotniczych

Netanjahu podziękował tym, którzy uratowali wszystkich na pokładzie. W tym między innymi Janiwowi Hajunowi, który był jednym z trzech Izraelczyków, jacy zdołali wejść do kokpitu. Mężczyzna powiedział Kanałowi 12, że wiedział, jak zareagować, bo ogląda programy o katastrofach lotniczych. "Gdy samolot zaczął gwałtownie nurkować, zauważył, że nikt nie kontroluje sterów, i przypomniał sobie, że należy pociągnąć je do siebie, by skierować maszynę w górę" - czytamy.

Izraelski premier przekazał, że napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany. Służby informuję, że jest nim obywatel Omanu. Pracował w liniach od ośmiu miesięcy. Rozmówca izraelskiej stacji "16" określił go jako religijnego ekstremistę, twierdząc, że często się modlił i odmawiał podawania ręki kobietom. Flydubai na razie nie potwierdził tych informacji.

Lecący samolot pasażerski. Na wstawce zakrwawiony mężczyzna w kabinie. O ataku w samolocie z Dubaju przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 11
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI