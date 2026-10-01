Te słowa Christy Pike miała być ostatnimi! Myślała, że umiera, śmiertelny zastrzyk nie zadziałał

Wykonywali karę śmierci w USA, kobieta nadal żyła! Christy Pike powiedziała jedną rzecz, pewna, że zaraz umrze

Nowe informacje w sprawie nieudanej egzekucji w USA! Christa Pike dostała dwie dawki pentobarbitalu, ale nadal oddychała i jej serce wciąż pracowało. Ostatecznie przewieziono ją do szpitala. Pike została przyprowadzona do komory egzekucyjnej w więzieniu Riverbend w Nashville wieczorem 30 września. Była skazana na śmierć za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. Pike miała wtedy 18 lat. Przed rozpoczęciem egzekucji zwróciła się do świadków i duchownego. Powiedziała: „I’m going to leave this world the way I spent most of my life, and that is with love. I’m at peace, I’m ready to be free. This is a happy day”, czyli: "Opuszczę ten świat w sposób, w jaki spędziłam większość mojego życia - z miłością. Jestem spokojna. Jestem gotowa, by stać się wolną. To szczęśliwy dzień".

Ale po podaniu pierwszej dawki pentobarbitalu Pike nie zmarła. Według relacji świadków jej oddech stawał się coraz cięższy. Kobieta wskazała też miejsce na ramieniu i powiedziała, że czuje, jakby miało „pęknąć”. Gdy obecny na miejscu duchowny poprosił ją, by się rozluźniła, odpowiedziała: „Próbuję”. Personel podał drugą dawkę środka. Mimo to po kilkudziesięciu minutach Pike nadal oddychała. Zasłona oddzielająca świadków od komory była kilka razy zamykana, a z pomieszczenia miało być słychać jej głośne chrapanie.

Przepisy przewidują dwie dawki pentobarbitalu i nie opisują jasno, co należy zrobić, jeśli skazany przeżyje

Prawnicy 50-latki złożyli pilny wniosek o przerwanie egzekucji i udzielenie jej pomocy medycznej. Ostatecznie Pike została zabrana karetką do szpitala. Jej obrońcy poinformowali, że zastosowano wobec niej działania ratujące życie. Departament Więziennictwa Tennessee zapewnia, że podczas egzekucji wykonano wszystkie przewidziane prawem procedury. Przepisy przewidują jednak dwie dawki pentobarbitalu i nie opisują jasno, co należy zrobić, jeśli skazany przeżyje obie.

Pike od ponad 30 lat przebywała w celi śmierci. Została skazana za brutalne zabójstwo Colleen Slemmer. Według dokumentów sądowych ofiara była bita i raniona, a Pike zadała jej śmiertelny cios w głowę. Jej prawnicy przez lata próbowali doprowadzić do zmiany wyroku, wskazując m.in. na młody wiek Pike w chwili zbrodni i jej trudną przeszłość.

Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE

Christa Pike Refuses Her Final MealWith less than 19 hours before her scheduled execution by lethal injection at the Riverbend Maximum Security Institution in Nashville, Tennessee, Christa Pike has officially refused her last meal. Inmates on death row are typically offered a… pic.twitter.com/mbEYiWisE2— Olivia🎀 (@Olivia300046) October 1, 2026