Z jednej strony willa, z drugiej dom Kaczyńskiego, który popada w ruinę [ZDJĘCIA]

Przeprowadzka z kotami

Jarosław Kaczyński od końca 2025 r. nie mieszka już w swoim słynnym domu na Żoliborzu. Prezes PiS musiał opuścić połowę bliźniaka, w którym spędził kilkadziesiąt lat, bo nowy właściciel drugiej części budynku rozpoczął gruntowną modernizację. Prace były tak głośne i uciążliwe, że polityk zdecydował się na przeprowadzkę do ciotecznego brata, Jana Marii Tomaszewskiego (76 l.). Towarzyszą mu jego ukochane koty, które — jak podkreśla rodzina — szybko zadomowiły się w nowym miejscu.

Jak informowaliśmy, bracia cioteczni żyją w zgodzie i dzielą się codziennymi obowiązkami. Tomaszewski nie ukrywa, że obecność Kaczyńskiego mu nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie — cieszy się, że może pomóc krewnemu w trudnym okresie. Prezes PiS miał początkowo wrócić na Żoliborz po kilku tygodniach, ale remont przeciąga się miesiącami, a jego dom stoi pusty.

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Nowoczesna willa tylko po jednej stronie

W tym czasie druga połowa bliźniaka zmieniła się nie do poznania. Nowi właściciele postawili na pełną modernizację: duże przeszklenia, nowa elewacja, przebudowany układ pomieszczeń. Z zewnątrz ich część wygląda jak świeżo wykończona, luksusowa willa.

Tym bardziej kontrastuje z nią część należąca do Kaczyńskiego. Jak widać na zdjęciach, ogród prezesa zarósł chwastami, a trawa dawno przestała być koszona. Zniszczenia widać też na elewacji i balkonie. Charakterystyczny daszek nad wejściem, który od lat wymagał remontu, teraz całkowicie się zarwał. Fragmenty konstrukcji wiszą, a całość wygląda, jakby nie wytrzymała kolejnej zimy.

Dom, który przez lata był symbolem politycznej potęgi Kaczyńskiego, dziś sprawia wrażenie opuszczonego i zaniedbanego.

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