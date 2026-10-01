Z jednej strony willa, z drugiej dom Kaczyńskiego, który popada w ruinę [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
mav
2026-10-01 5:35

Kiedy dom zostaje bez nadzoru, zmienia się nie do poznania. Odkąd Jarosław Kaczyński (77 l.) przeprowadził się 10 miesięcy temu do ciotecznego brata, połowa jego bliźniaka na Żoliborzu zaczęła popadać w ruinę. Wiekowe zadaszenie balkonu, od dawna nadgryzione przez ząb czasu, teraz całkowicie się zapadło.

Przeprowadzka z kotami

Jarosław Kaczyński od końca 2025 r. nie mieszka już w swoim słynnym domu na Żoliborzu. Prezes PiS musiał opuścić połowę bliźniaka, w którym spędził kilkadziesiąt lat, bo nowy właściciel drugiej części budynku rozpoczął gruntowną modernizację. Prace były tak głośne i uciążliwe, że polityk zdecydował się na przeprowadzkę do ciotecznego brata, Jana Marii Tomaszewskiego (76 l.). Towarzyszą mu jego ukochane koty, które — jak podkreśla rodzina — szybko zadomowiły się w nowym miejscu.

Jak informowaliśmy, bracia cioteczni żyją w zgodzie i dzielą się codziennymi obowiązkami. Tomaszewski nie ukrywa, że obecność Kaczyńskiego mu nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie — cieszy się, że może pomóc krewnemu w trudnym okresie. Prezes PiS miał początkowo wrócić na Żoliborz po kilku tygodniach, ale remont przeciąga się miesiącami, a jego dom stoi pusty.

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Nowoczesna willa tylko po jednej stronie

W tym czasie druga połowa bliźniaka zmieniła się nie do poznania. Nowi właściciele postawili na pełną modernizację: duże przeszklenia, nowa elewacja, przebudowany układ pomieszczeń. Z zewnątrz ich część wygląda jak świeżo wykończona, luksusowa willa.

Tym bardziej kontrastuje z nią część należąca do Kaczyńskiego. Jak widać na zdjęciach, ogród prezesa zarósł chwastami, a trawa dawno przestała być koszona. Zniszczenia widać też na elewacji i balkonie. Charakterystyczny daszek nad wejściem, który od lat wymagał remontu, teraz całkowicie się zarwał. Fragmenty konstrukcji wiszą, a całość wygląda, jakby nie wytrzymała kolejnej zimy.

Dom, który przez lata był symbolem politycznej potęgi Kaczyńskiego, dziś sprawia wrażenie opuszczonego i zaniedbanego. 

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