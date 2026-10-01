Potężne Apache, wojskowe maszyny i wyścigi pełne emocji. Drony opanują Kraków

Marek Balawajder
2026-10-01 4:04

Wojskowe technologie, podniebne wyścigi i szansa, by samemu przejąć stery! Już w najbliższą sobotę 3 października Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie stanie się miejscem spotkania z maszynami, które zmieniają świat. Małopolski Festiwal Dronów to także okazja, by obejrzeć z bliska wyposażenie polskiej armii, sprawdzić refleks za sterami bezzałogowca i zobaczyć, jak drony pomagają ratować ludzi.

Kolaż zdjęć śmigłowców Apache i AW149 oraz dronów wojskowych. O Małopolskim Festiwalu Dronów przeczytasz w SE.
Autor: Cswfoto/ Shutterstock

Jeszcze niedawno kojarzyły się przede wszystkim z efektownymi zdjęciami z wakacji. Dziś pomagają szukać zaginionych, dostarczają ratownikom obraz zagrożenia i co ważne odgrywają coraz większą rolę na polu walki. Co naprawdę potrafią drony? W Krakowie będzie można przekonać się o tym na własne oczy. A nawet spojrzeć na świat z ich perspektywy!

To będzie jeden z najmocniejszych punktów festiwalu. W jednym miejscu publiczność zobaczy nowoczesne wyposażenie polskiej armii. Wśród zapowiedzianych systemów są WARMATE, GLADIUS, FlyEye, Bayraktar TB2 i MEROPS. Obok bezzałogowców pojawią się także śmigłowce Apache AH-64 oraz AW149.

Sprzęt zaprezentują jednostki z całej Polski, w tym krakowska 6. Brygada Powietrznodesantowa. Ekspozycję uzupełni wojskowe laboratorium druku 3D. To szansa, by zajrzeć za kulisy współczesnej armii i poznać technologie, które wspierają żołnierzy.

- Chcemy, by całe rodziny miały okazję zapoznać się z tą technologią, spróbować lotów dronem i dowiedzieć się więcej o tych niezwykle ciekawych maszynach - podkreśla marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Małopolski Festiwal Dronów odbędzie się 3 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Oficjalne otwarcie o godz. 10.00. Organizatorami są muzeum oraz Stowarzyszenie im. inspektora Marka Woźniczki. Patronat nad wydarzeniem objęły Kancelaria Prezydenta RP, Minister Obrony Narodowej oraz Województwo Małopolskie.

Patronem medialnym Małopolskiego Festiwalu Dronów jest „Super Express” i radio Eska. 

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