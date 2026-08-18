Nowa twarz w "Wydarzenia 18:50". Doskonale ją znacie. Debiut już we wrześniu

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-18 14:55

Szykują się zmiany w gronie gospodarzy głównego wydania programu informacyjnego Polsatu, czyli "Wydarzeń 18:50". Serwis informacyjny od września będzie prowadziła także Anna Kalczyńska, do niedawna związana z TVP, a wcześniej przez lata z TVN.

Znana i lubiana dziennikarka Anna Kalczyńska od września będzie miała nowe zawodowe zadania. Dziennikarka, która od kwietnia jest związana z Polsat News, a prowadzi "Wydarzenia Wieczorne" emitowane o godz. 21:50, od września dołączy do grona gospodarzy głównego wydania programu, czyli wydania o godzinie 18:50. Tym samym zasili ekipę składającą się z Doroty Gawryluk, Katarzyny Zdanowicz, Igora Sokołowskiego, a także Marty Budzyńskiej, donosi portal wirtualnemedia.pl.

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Kim jest Anna Kalczyńska? Gdzie pracowała?

Anna Kalczyńska z mediami związana jest od lat. Pracowała w redakcji Pegaza w TVP1 i w TVP Polonia. W 2002 dołączyła do zespołu TVN24. Była współautorką i wydawcą, a od lutego 2006 również prowadzącą magazyn Studio Europa, poza tym od grudnia 2003 do września 2014 prowadziła serwisy informacyjne TVN24, w latach 2007–2010 współprowadziła magazyn "Polska i świat", a następnie cotygodniowy magazyn "Tu Europa".

W 2014 została jedną z prowadzących poranny program "Dzień dobry TVN", z którego odeszła w 2023. Następnie związała się z portalem Goniec. Potem trafiła znów do Telewizji Polskiej jako prowadząca programy w anglojęzycznym kanale TVP World. Od kwietnia 2026 należy do zespołu redakcyjnego Polsat News. Prywatni jest córką aktorskiej pary, aktorki Haliny Rowickiej i nieżyjącego już aktora Krzysztofa Kalczyńskiego. 

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ANNA KALCZYŃSKA