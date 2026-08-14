Justyna Pochanke pożegnała Morozowskiego. Ledwie ją poznaliśmy [foto]

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-14 13:53

Na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbyło się pożegnania znanego i cenionego dziennikarza, Andrzeja Morozowskiego. Redaktor, którego widzowie znali z programów publicystycznych, a w ostatnich latach z "Tak jest", zmarł w wieku 69 lat 4 sierpnia 2026 po walce z chorobą. W ostatniej drodze towarzyszyli dziennikarzowi także ci, z którymi pracował.

Wiele osób przybyło w piątek, 14 sierpnia, by pożegnać Andrzeja Morozowskiego. Żegnali go najbliżsi, krewni, znajomi, przyjaciele, współpracownicy, politycy oraz ci, z którymi dawniej przecięły się jego zawodowe losy, czyli dziennikarze, którzy byli niegdyś gwiazdami TVN. Wśród nich można wymienić: Beatę Tadlę (obecnie pracuje w TVP), Annę Kalczyńską (teraz robi karierę w Polsacie), Bogdana Rymanowskiego (również obecnie związany z Polsatem News), czy Justynę Pochankę, która zniknęła z mediów jakiś czas temu, a z TVN odeszła w lipcu 2020 roku, rezygnując z prowadzenia "Faktów", co wywołało spore zaskoczenie. To sprawiło, że ledwie ją rozpoznaliśmy w tłumie żałobników. 

Pochanke w 2021 roku udzieliła wywiadu tygodnikowi "Newsweek", w którym wyjaśniła motywy swojego odejścia z telewizji, jak mówiła: - Dałam sobie drugie, zupełnie inne życie. Gdy odchodziłam z "Faktów", napisałam do przyjaciół z telewizji: "Idę na długi spacer z psami. Do zobaczenia". I można powiedzieć, że od roku rzeczywiście jestem na długim spacerze. Przeczytałam masę książek, przegadałam życie, Polskę i świat z moją rodziną. Wiele osób powie: nuda. OK, ale czasem nuda na własnych zasadach jest jak balsam - opowiadała wtedy Justyna Pochanke.

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Wykształcenie i praca redaktora Morozowskiego

Andrzej Morozowski odszedł po walce z podstępną chorobą, a jego śmierć wstrząsnęła światem mediów i polityki, gdyż to właśnie polityką zajmował się dziennikarz. Znany i ceniony redaktor przez ostatnie lata zawodowo związany był m.in. z TVN24 i Radiem Zet. Co ciekawe ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, jednak wybrał ścieżkę medialną. W latach 1990–2000 pracował w Radiu Zet, ale w tym czasie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym "Teleexpressu". Od 2001 związany z TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący takie programy jak: "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24", "Kuluary", "Rozmowa bardzo polityczna", oraz "Tak jest".

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ANDRZEJ MOROZOWSKI
JUSTYNA POCHANKE