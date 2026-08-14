Niebywałe sceny na pogrzebie Andrzeja Morozowskiego. Zrobili to na Powązkach

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-14 10:52

Pogrzeb Andrzeja Morozowskiego odbywa się w piątek, 14 sierpnia. Dziennikarz odszedł 4 sierpnia, mając 69 lat. Uroczystość żałobna rozpoczęła się na Powązkach Wojskowych. W ostatniej drodze towarzyszą mu bliscy, ludzie mediów oraz politycy. Wyjątkowym momentem pożegnania jest też muzyka, którą prezentuje zespół Jana Młynarskiego.

Wiadomość o śmierci Andrzeja Morozowskiego wstrząsnęła polskimi mediami, ale też światem polityki, ponieważ dziennikarz przez całe lata zajmował się właśnie tematami politycznymi. W sieci pojawiły się kondolencje dla rodziny zmarłego oraz słowa pożegnania. Morozowskiego pożegnali m.in. przyjaciele z TVN24 i "Faktów" TVN, czyli redakcji, z którymi był związany w ostatnich latach. Żegnali go także politycy, którzy dobrze go znali, ponieważ nieraz udzielali mu wywiadów i komentarzy, ale nie tylko. W rozmowie z "Super Expressem" tuż po śmierci dziennikarza senator Michał Kamiński mówił:

- W tym roku w maju minęło 30 lat od naszych pierwszych wspólnych wakacji w 1996 r. na Majorce. Jeden z moich pierwszych występów w telewizji to było u Andrzeja w programie „Krótkie spięcia'”w telewizji publicznej w roku chyba 1994. Ja rzadko nie wiem, co mówić, a teraz tak jest. Będzie mi go bardzo brakowało. Nie dociera do mnie to, że Andrzeja nie ma już z nami - komentował. Nic więc dziwnego, że polityk pojawił się na uroczystości ostatniego pożegnania Morozowskiego na Powązkach Wojskowych w Warszawie. 

W czasie ceremonii pożegnania, która zebrała wiele osób ze świata mediów, pojawiło się też coś niespotykanego. W czasie pożegnania dziennikarza wystąpił zespół pod wodzą Jana Emila Młynarskiego. Jan Emil Młynarski z zespołem Warszawskie Combo Taneczne wystąpił na prośbę bliskich. Wybór ten nie był przypadkowy, ponieważ zmarły dziennikarz prywatnie uwielbiał przedwojenny warszawski folklor i twórczość Mieczysława Fogga, o czym wspomniał kolega z mediów zmarłego, Tomasz Sianecki. 

Andrzej Morozowski - kariera i życie prywatne

Andrzej Morozowski związany był m.in. z TVN24 i Radiem Zet. Co ciekawe ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, jednak wybrał ścieżkę medialną. W latach 1990–2000 pracował w Radiu Zet, ale w tym czasie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym "Teleexpressu". Od 2001 związany z TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący takie programy jak: "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24", "Kuluary", "Rozmowa bardzo polityczna", oraz "Tak jest".

Prywatnie Andrzej Morozowski był szczęśliwym mężem i ojcem. Jego żoną była także dziennikarka, Agata Nowakowska, która jest dziennikarką ekonomiczną. Poznali się w Sejmie, gdzie oboje zajmowali się relacjonowaniem wydarzeń politycznych. W magazynie "Viva" dziennikarka wspominała:

- Andrzeja poznałam w Sejmie, obydwoje byliśmy dziennikarzami. Andrzej pracował wtedy w Radiu Zet i tak to się zaczęło. Agata Nowakowska-Morozowska pracowała jako dziennikarka "Gazety Wyborczej", była też rzecznikiem prasowym znanej drogerii. 

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ANDRZEJ MOROZOWSKI