Marta Nawrocka w kostiumie na Święcie Wojska Polskiego. Czym pierwsza dama zaskoczy w tym roku?

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-14 7:30

Marta Nawrocka w zeszłym roku brała udział w uroczystościach dnia 15 sierpnia, pierwszy raz w roli pierwszej damy. Oczy wszystkich były wówczas zwrócone właśnie na nią. Nawrocka zachwyciła wówczas nie tylko strojem, ale i autentycznością w czasie, gdy szła wraz z żołnierką.

Święto Wojska Polskiego jest jednym z najważniejszych w polskim kalendarzu. 15 sierpnia Polacy świętują wspominając zwycięską Bitwę Warszawską w 1920 roku. Dzień ten jest także znany jako Cud nad Wisłą. Święto to od wielu lat łączy się też w Polsce z defiladą wojskową, w czasie której można oglądać sprzęt i pojazdy wojskowe, przemarsz żołnierzy. Uroczystościom towarzyszy podniosła atmosfera. 

Rok temu pierwszy raz w uroczystościach udział brał prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką. Dzień rozpoczęto mszą (tego dnia przypada w kościele katolickim święto wniebowzięcia Maryi Panny, zwane potocznie świętem Matki Boskiej Zielnej) odprawioną w intencji Ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Następnie prezydent RP wziął udział w uroczystej zmianie posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Przeczytaj także:
Tak Marta Nawrocka wystroiła się na rocznicę zaprzysiężenia męża! Uwagę zwraca …

Przez cały dzień oczy wszystkich były zwrócone na Martę Nawrocką. Było to jedno z pierwszych wydarzeń, w których brała ona udział jako pierwsza dama. Zaprezentowała się bardzo elegancko, a wiele osób komentowało jej strój, ale nie tylko. Nawrocka wybrała wówczas kostium w jasnym kolorze. Uwagę zwracały spodnie z rozciętymi nogawkami i marynarka o nieco mundurowym kroju, z szerszymi ramionami oraz ze stójką. 

Ale nie tylko strój Nawrockiej robił wrażenie, ale też jej zachowanie. Pierwsza dama kroczyła wówczas, w towarzystwie żołnierki z którą sympatycznie rozmawiała. Obie panie serdecznie prowadziły ze sobą rozmowę, nie brakowało uśmiechu. Krótkie nagranie tego zdarzenia wywołało masę pozytywnych komentarzy. Czym pierwsza dama zaskoczy tym razem? Okażę się już 15 sierpnia. 

Marta Nawrocka w jasnym kostiumie idzie obok żołnierki podczas Święta Wojska Polskiego. O szczegółach przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 14
Mateusz Morawiecki – pizza na Jagodnie / Mirosława Stachowiak-Różecka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA