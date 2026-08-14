Marta Nawrocka w kostiumie na Święcie Wojska Polskiego. Czym pierwsza dama zaskoczy w tym roku?

Święto Wojska Polskiego jest jednym z najważniejszych w polskim kalendarzu. 15 sierpnia Polacy świętują wspominając zwycięską Bitwę Warszawską w 1920 roku. Dzień ten jest także znany jako Cud nad Wisłą. Święto to od wielu lat łączy się też w Polsce z defiladą wojskową, w czasie której można oglądać sprzęt i pojazdy wojskowe, przemarsz żołnierzy. Uroczystościom towarzyszy podniosła atmosfera.

Rok temu pierwszy raz w uroczystościach udział brał prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką. Dzień rozpoczęto mszą (tego dnia przypada w kościele katolickim święto wniebowzięcia Maryi Panny, zwane potocznie świętem Matki Boskiej Zielnej) odprawioną w intencji Ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Następnie prezydent RP wziął udział w uroczystej zmianie posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Przez cały dzień oczy wszystkich były zwrócone na Martę Nawrocką. Było to jedno z pierwszych wydarzeń, w których brała ona udział jako pierwsza dama. Zaprezentowała się bardzo elegancko, a wiele osób komentowało jej strój, ale nie tylko. Nawrocka wybrała wówczas kostium w jasnym kolorze. Uwagę zwracały spodnie z rozciętymi nogawkami i marynarka o nieco mundurowym kroju, z szerszymi ramionami oraz ze stójką.

Ale nie tylko strój Nawrockiej robił wrażenie, ale też jej zachowanie. Pierwsza dama kroczyła wówczas, w towarzystwie żołnierki z którą sympatycznie rozmawiała. Obie panie serdecznie prowadziły ze sobą rozmowę, nie brakowało uśmiechu. Krótkie nagranie tego zdarzenia wywołało masę pozytywnych komentarzy. Czym pierwsza dama zaskoczy tym razem? Okażę się już 15 sierpnia.

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