Stylowo i z klasą! Marta Nawrocka w kostiumie z rozszerzanymi nogawkami skradła show podczas Święta Wojska Polskiego [ZDJĘCIA]

Nawrocka przyciąga spojrzenia

Obchody Święta Wojska Polskiego odbywają się co roku w Warszawie oraz innych miastach Polski. To dzień pełen podniosłych chwil, patriotycznych gestów i wojskowej tradycji. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął uroczystości od złożenia wieńca przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Towarzyszyła mu małżonka Marta Nawrocka, która od samego rana przyciągała spojrzenia fotoreporterów i komentatorów. Podczas oficjalnych uroczystości z udziałem głowy państwa pierwsza dama prezentuje się nienagannie, a jej modowe wybory są szeroko komentowane w mediach i internecie.

Para prezydencka uczestniczyła następnie we mszy świętej za ojczyznę i polskich żołnierzy, odprawionej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Później, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, odbyła się uroczysta odprawa wart z udziałem najwyższych władz państwowych. Kulminacją dnia będzie defilada wojskowa pod hasłem „Dziękujemy za Waszą służbę”, która przejdzie warszawską Wisłostradą, gromadząc tłumy mieszkańców stolicy.

Czy Marta Nawrocka przerwie milczenie? Polacy oczekują aktywnej pierwszej damy

Wśród wszystkich oficjalnych momentów to właśnie styl pierwszej damy wzbudza szczególne zainteresowanie. Marta Nawrocka miała na sobie dwuczęściowy kostium w odcieniu jasnego beżu: elegancki żakiet ze stójką oraz spodnie z rozszerzanymi nogawkami i subtelnym rozcięciem u dołu. Całość uzupełniały brązowe szpilki, które dodały sylwetce lekkości i szyku. Jej fryzura — rozpuszczone, gładko zaczesane włosy — podkreślała naturalną klasę i prostotę stylizacji.

Stylizacja Konaszewskiego?

Internauci nie szczędzili komplementów. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że „pierwsza dama wyglądała jak z okładki magazynu modowego” czy „wreszcie ktoś, kto rozumie elegancję bez przesady”. Jeden z użytkowników Twittera napisał: „Marta Nawrocka to powiew świeżości w Pałacu Prezydenckim. Styl, który mówi: jestem tu, ale nie muszę krzyczeć.”

Choć niepotwierdzone informacje mówią, że za stylizację Nawrockiej odpowiada zakład Jarosława Konaszewskiego, sama zainteresowana nie komentuje tych doniesień. Jedno jest pewne — Marta Nawrocka z każdym publicznym wystąpieniem umacnia swoją pozycję jako ikona stylu nowej prezydenckiej epoki.

